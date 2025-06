Home

AperiLIS: l'aperitivo in lingua dei segni arriva a Livorno, inclusione e convivialità al Wonder

11 Giugno 2025

AperiLIS: l’aperitivo in lingua dei segni arriva a Livorno, inclusione e convivialità al Wonder

Livorno 11 giugno 2025

Il silenzio parla: AperLIS, il gusto della società accessibile

Un bicchiere, un sorriso, un gesto che dice “benvenuto”. Venerdì 13 giugno, a partire dalle 18.30, Livorno ospita un evento unico nel suo genere: AperiLIS, l’aperitivo in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un’occasione per gustare buon cibo e drink in un’atmosfera accogliente dove la comunicazione non ha barriere, ma solo nuove strade da esplorare.

A fare da cornice sarà il Wonder, ristorante e pizzeria affacciato sugli Scali del Monte Pio 7, nel cuore del suggestivo quartiere Venezia. Un locale che ha fatto dell’inclusione e dell’accoglienza la propria missione; perfetto per ospitare una serata all’insegna dell’incontro tra mondi diversi che dialogano attraverso lo sguardo, i gesti e il cuore.

L’evento è promosso dall’Associazione Comunico Livorno, da anni punto di riferimento in Toscana nel campo della disabilità sensoriale, e realizzato in collaborazione con l’associazione Capire un’H, impegnata nella diffusione della cultura sorda e della LIS. L’AperiLIS nasce con l’intento di valorizzare la lingua dei segni come strumento di inclusione e socialità, permettendo a persone udenti e sorde di incontrarsi in un contesto informale, leggero e profondamente umano.

La Lingua dei Segni Italiana non è una semplice mimica dell’italiano parlato: è una lingua vera e propria, con una grammatica, una sintassi e una struttura lessicale complesse.

Usarla durante un aperitivo non è solo un esercizio di comunicazione, ma anche un modo per aprirsi a un nuovo modo di stare insieme, più consapevole e rispettoso delle differenze.

L’invito è aperto a tutti: persone sorde, udenti, curiosi, amici, famiglie, giovani e adulti, chiunque voglia condividere un momento autentico, conoscendo una realtà spesso invisibile, ma piena di bellezza. Nessuna conoscenza pregressa della LIS è richiesta: l’importante è la voglia di esserci.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@associazionecomunico.it.

Un bicchiere in mano, le mani che si muovono, i sorrisi che non hanno bisogno di parole: l’inclusione passa anche da qui.

