Home

Eventi

AperiTeen 11-15 anni: Divertimento Giovane e Sano Senza Alcol e Smartphone. Porta i tuoi figli

Eventi

15 Gennaio 2024

AperiTeen 11-15 anni: Divertimento Giovane e Sano Senza Alcol e Smartphone. Porta i tuoi figli

Livorno 15 gennaio 2024 – AperiTeen 11-15 anni: Divertimento Giovane e Sano Senza Alcol e Smartphone. Porta i tuoi figli

Libertà Livorno invita la cittadinanza all’aperitivo per ragazzi dagli 11 ai 15 anni presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 20 Gennaio 2024, dalle ore 17.00

Ad anno nuovo, terzo appuntamento con l’Aperiteen!

Aperiteen è l’aperitivo (rigorosamente analcolico e NO-smartphone) per ragazzini dagli 11 ai 15 anni.

Porta i tuoi figli o nipoti sabato 20 gennaio, dalle ore 17.00, al Centro Libertà Livorno in Borgo dei Cappuccini 25.

Troveranno un ambiente sano e sicuro, dove divertirsi con karaoke, giochi da tavola, videogiochi da giocare insieme, e dove socializzare senza l’uso dello smartphone.

Sarà presente un adulto a supervisionare e (perché no?) partecipare ai giochi!

Ovviamente la responsabilità di chi porti resterà tua, e sei invitato a restare e partecipare: l’AperiTeen non è un parcheggio per i tuoi figli/nipoti.

Non è necessaria la prenotazione, ma per organizzarci meglio ti chiediamo di lasciare un messaggio sotto al post, scrivendo se parteciperai con i tuoi figli/nipoti.

Gradita un’offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/aperiteen-3/

AperiTeen 11-15 anni: Divertimento Giovane e Sano Senza Alcol e Smartphone. Porta i tuoi figli

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin