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Cronaca

Aperta la nuova area di sosta tra via Terreni e via Zola: 160 posti scooter e 30 nuovi posti auto

Cronaca

14 Settembre 2026

Aperta la nuova area di sosta tra via Terreni e via Zola: 160 posti scooter e 30 nuovi posti auto

Livorno 14 settembre 2026 Aperta la nuova area di sosta tra via Terreni e via Zola: 160 posti scooter e 30 nuovi posti auto

E’ stato inaugurato questa mattina il parcheggio compreso tra via G.M. Terreni, via Zola e via Costella che ospita 160 posti scooter e 30 nuovi posti auto, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Mobilità Sostenibile Giovanna Cepparello, dell’architetto Luca Barsotti responsabile del settore Progettazione ed Attuazione Lavori Stradali e Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche.

Si tratta della prima parte del progetto di riqualificazione dell’area realizzato dal Comune di Livorno – Ufficio Progettazione e Attuazione Lavori Stradali e P.E.B.A.

Con questa prima apertura viene resa disponibile una nuova e importante dotazione di parcheggi a servizio della zona e, in particolare, del vicino polo scolastico, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione della sosta e contribuire alla sicurezza della viabilità circostante. Il progetto nasce infatti anche dalla necessità di dare una risposta alla forte presenza di scooter legata agli istituti scolastici, che attualmente determina criticità nelle strade limitrofe.

La principale novità è rappresentata appunto dal nuovo parcheggio per scooter, con 160 posti, realizzato nell’area adiacente al parco e compresa tra i parcheggi di via Terreni e via Zola. A questi si aggiungono 30 nuovi posti auto, che ampliano la capacità di sosta già esistente.

Per le auto restano distinti gli accessi ai due parcheggi, rispettivamente da via Terreni e da via Zola.

Per gli scooter, invece, la nuova sistemazione consente l’accesso da entrambe le direzioni e l’attraversamento dell’intera area di sosta, creando un collegamento funzionale tra i due lati.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 500.000 euro ottenuto dal Comune di Livorno nell’ambito del bando della Regione Toscana per la realizzazione di parcheggi pubblici.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale e alla reversibilità dell’intervento. Il nuovo parcheggio è stato realizzato con materiali e tecniche completamente permeabili e reversibili, evitando la sigillatura del terreno. Le pavimentazioni sono costituite da masselli posati su sottofondi drenanti, che consentono di mantenere la capacità di assorbimento delle acque meteoriche.

Anche la scelta di materiali di colore chiaro, insieme all’impiego di superfici drenanti e inerbanti, risponde ai criteri di rispetto ambientale che hanno guidato la progettazione, favorendo un inserimento più armonico dell’opera nel parco e limitando l’impatto sulle aree verdi circostanti. Il progetto privilegia infatti soluzioni tecniche a basso impatto ambientale, salvaguardando la permeabilità del suolo e la continuità paesaggistica dell’area.

Le restanti opere previste dal progetto proseguiranno nelle settimane successive e interesseranno in particolare l’accessibilità pedonale e la riqualificazione del parco.

È prevista la realizzazione di un collegamento pedonale completamente accessibile lungo via Terreni e di un nuovo attraversamento pedonale accessibile su via Costella, così da migliorare la continuità e la sicurezza dei percorsi pedonali e il collegamento dell’area con il tessuto urbano circostante.

Parallelamente proseguirà la riqualificazione del parco: saranno piantati nuovi alberi e aumenterà la dotazione di arredi e attrezzature, con nuove sedute, cestini, rastrelliere portabiciclette e ulteriori giochi per bambini. Sono inoltre previsti interventi sui percorsi interni per migliorarne l’accessibilità.

INTERVENTI

“L’opera nasce dalla necessità di far coincidere le esigenze di parcheggio degli studenti del polo scolastico con quelle dei residenti della zona – ha affermato il Sindaco. “L’ampliamento garantisce 30 posti auto aggiuntivi e 160 posti per gli scooter, assicurando ai residenti un saldo di stalli invariato o persino superiore rispetto al passato. Inoltre il parcheggio è stato realizzato con terreno drenante per evitare la cementificazione del suolo”.

L’assessora Cepparello ha specificato che l’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento della Regione Toscana di 500.000 euro. “Oltre ai lavori appena inaugurati sarà installata una fontanella di alta qualità in collaborazione con ASA per l’approvvigionamento idrico di studenti e residenti. Saranno anche piantati almeno 20 nuovi alberi a seconda di quelle che saranno le esigenze che matureranno nel dialogo con i cittadini.

Sarà inoltre creata una flotta di biciclette a pedalata assistita pensata per facilitare gli spostamenti dei pendolari dalla stazione ferroviaria.

Saranno riqualificati i vialetti del parco e dei marciapiedi limitrofi per garantire la piena accessibilità, insieme all’inserimento di nuovi arredi urbani e giochi per bambini. Invito gli studenti a porre fine alla sosta selvaggia sfruttando da domani la nuova struttura”.

I dirigenti scolastici del polo liceale Cecioni e dell’Istituto Galilei, hanno apprezzato il nuovo parcheggio definendolo fondamentale per liberare le pertinenze scolastiche superando così i disagi provocati lo scorso anno dalla massiccia presenza di scooter in via Galilei.

L’architetto Barsotti ha concluso gli interventi ricordando i tempi veloci dei lavori che si sono conclusi in due mesi esatti. Ha inoltre ricordato le prossime fasi: “Rifacimento dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere fino all’intersezione con via Costella, dove verranno realizzati attraversamenti pedonali illuminati. Saranno sistemate le pietre smosse e ripristinati i camminamenti nel parco. La messa a dimora degli alberi è stata programmata tra fine ottobre e inizio novembre per rispettare i cicli biologici della vegetazione, posizionandoli in base alle richieste di ombra dei residenti. Saranno inoltre installate panchine, giochi e stazioni per le bici elettriche”.