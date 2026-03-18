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Aperte le iscrizioni al 59° Rallye Elba

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18 Marzo 2026

Aperte le iscrizioni al 59° Rallye Elba

Livorno 18 marzo 2026 Aperte le iscrizioni al 59° Rallye Elba

Con la giornata odierna è stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 10 aprile, per il 59° Rallye Elba-Trofeo Cantiere Navale ESAOM, in programma per il 17 e 18 aprile, primo atto della serie International Rally Cup (IRC).

Dopo l’apertura delle iscrizioni si passerà alla fase di presentazione dell’evento, mediante una conferenza stampa che sarà di nuovo convocata alla storica sede del quotidiano “Il Tirreno”, in Livorno-Viale Alfieri 9, giovedì 26 marzo alle ore 11,00.

Nato alla fine degli anni sessanta, il Rallye Elba è stato “battuto” da più generazioni di piloti, costruendo nel tempo un prestigio unico. Le sue strade, affacciate sul mare e arrampicate tra i rilievi dell’isola, sono diventate un palcoscenico naturale dove tecnica, coraggio e precisione degli equipaggi si fondono con uno scenario di rara bellezza, la classica “gara perfetta”, il valore aggiunto che l’ha resa uno dei rallies italiani più conosciuti nel mondo.

L’evento si pone di diritto come veicolo di promozione, immagine e valore per l’intera isola. Nei giorni della manifestazione, l’Elba si anima di appassionati, piloti, team, tecnici, media e addetti ai lavori, generando un indotto significativo per il tessuto economico locale. La 59ª edizione del Rallye Elba-Trofeo Cantiere Navale ESAOM è dunque pronta a rinnovare la propria tradizione, un guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato. Una gara che continua a rinnovarsi, restando fedele al proprio spirito originario: quello di una sfida sportiva autentica, che regala sensazioni forti a chi la accetta, profondamente legata al territorio che la ospita.

Programma e date principali

Due i giorni di competizione, su un percorso che ricalca in ampia parte l’edizione dell’anno passato con alcune variazioni sul tema, come ad esempio un solo passaggio sul Monte Perone, per non congestionare troppo la zona. La prima giornata di gara interesserà la parte occidentale dell’isola, mentre la seconda si svolgerà in quella orientale, mantenendo sempre un’attenzione particolare a ridurre al minimo l’impatto sul territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini.

Due giorni di gara e nove Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’avvio della serie IRC.

Le prime tre prove speciali sono previste per venerdì, 17 aprile, giornata caratterizzata dalla “piesse” “Due Colli” in notturna, preceduta da un primo passaggio sulla stessa strada (la prima prova speciale) e dalla lunga “Due Mari” di oltre 20 chilometri.

La restante porzione di sfide sarà sabato 18 aprile, con tre prove diverse per due volte.

Il totale della distanza cronometrata aumenta, rispondendo alle nuove normative federali, portandola a 113,830 chilometri, sui 333,240 del percorso.

Due i riordinamenti previsti a Portoferraio, altrettanti a Porto Azzurro (il primo precede la cerimonia di partenza), mentre il parco assistenza, come consuetudine, sarà a Portoferraio, nella zona portuale.

La distribuzione del road book, delle targhe e dei numeri di gara è prevista a Portoferraio, presso l’Hotel Airone, nelle giornate del 15 aprile (ore 9.00–18.00) e 16 aprile (ore 9.00–11.00).

Le ricognizioni con vetture di serie si svolgeranno il 15 aprile nel pomeriggio e con una sessione serale dedicata alla prova speciale 3 mentre per il 16 aprile l’intera giornata.

Le verifiche sportive e tecniche ante-gara si terranno tra Portoferraio e Viale delle Ghiaie nelle giornate del 16 e 17 aprile.

Lo shakedown, in programma su Via del Colle Reciso, si svolgerà venerdì 17 aprile dalle ore 8.30 alle 14.00.

La partenza ufficiale del rally è fissata per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 da Porto Azzurro – Banchina IV Novembre, con ingresso nel riordinamento notturno a Portoferraio alle ore 22.20.

Sabato 18 aprile l’uscita dal riordinamento notturno è prevista alle 7.50, mentre l’arrivo finale è fissato per le ore 16.00 a Portoferraio, Viale delle Ghiaie.

Aperte le iscrizioni al 59° Rallye Elba