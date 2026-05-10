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Aperte le iscrizioni alla 34ª Cronoscalata del Castellaccio, si correrà domenica 24 maggio

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10 Maggio 2026

Aperte le iscrizioni alla 34ª Cronoscalata del Castellaccio, si correrà domenica 24 maggio

Livorno 10 maggio 2026 Aperte le iscrizioni alla 34ª Cronoscalata del Castellaccio, si correrà domenica 24 maggio

Una classica del podismo cittadino. Prevista anche la partecipazione non competitiva per tutti gli amanti della camminata

Sono già aperte le iscrizioni per la 34ª edizione della Cronoscalata del Castellaccio (e terza edizione del “Trofeo Luciano Martelli”), una classica del podismo cittadino che si correrà domenica 24 maggio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Livorno Marathon in collaborazione con il gruppo podistico “Sempre di corsa Livorno” e con il Centro sociale comunale “Fabrizio Gioli”.

La competizione, alla quale possono partecipare atleti italiani e stranieri maggiorenni e tesserati, è valida come prova per il Criterium Podistico Toscano 2026.

Si tratta di una gara podistica individuale competitiva a cronometro, con ritrovo e partenza da piazza delle Carrozze (Montenero basso) e percorso di km. 4,4 fino alla cima del Castellaccio.

È prevista anche una partecipazione non competitiva aperta a tutti gli amanti della camminata, lungo lo stesso tragitto della competitiva.

“Un percorso straordinario – scrivono gli organizzatori nel volantino dell’evento – dove tutto è spettacolo, e un’occasione per poi fare un bel bagno nell’azzurro mare di Livorno e per degustare la mitica cucina dei ristoranti livornesi”.

Per la non competitiva la partenza è prevista da piazza delle Carrozze alle ore 8.30, mentre la competitiva inizierà alle ore 9, sempre da piazza delle Carrozze, con la partenza del primo concorrente. A seguire, ogni 20 secondi, partiranno i concorrenti successivi, in ordine di età (dal più anziano al più giovane).

La quota di partecipazione è di 10 euro (comprensivi di pacco gara) per la corsa competitiva, 5 euro (comprensivi di gadget) per la non competitiva.

Le iscrizioni per la competitiva potranno essere effettuate inviando una mail a iscrizioni.cpt@libero.it entro le ore 14 di venerdì 22 maggio, con successivo versamento della quota la mattina della gara, al momento del ritiro del pettorale e del chip. L’iscrizione potrà essere fatta anche la mattina stessa della gara, entro le ore 8.30. Gli iscritti della mattina partiranno in coda. Il pacco gara omaggio potrà essere ritirato a fine gara, alla riconsegna del chip.

Saranno premiati i primi tre arrivati e le prime tre arrivate (indipendentemente dalla categoria d’appartenenza), e sono previste premiazioni anche per categorie di fasce d’età.

Per ulteriori informazioni contattare Franco Meini cell. 338 956 3043 mail: meinifranco@libero.it