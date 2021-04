Home

29 Aprile 2021

Aperto a Livorno il decimo sportello decentrato della Difesa civica della Regione Toscana

Livorno 29 aprile 2021

Il Presidente della Provincia di Livorno Marida Bessi e il Difensore regionale Sandro Vannini hanno firmato il protocollo di intesa per l’apertura dello sportello decentrato della Difesa Civica.

All’evento di presentazione, organizzato presso l’Auditorium del Museo della Storia naturale del Mediterraneo, hanno partecipato il vicepresidente della Provincia Pietro Caruso e il sindaco della citta labronica Luca Salvetti.

Collegati da remoto alcuni Amministratori del territorio, rappresentanti della Asl, delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni dei Consumatori.

Allo sportello decentrato della Difesa civica potranno rivolgersi tutti coloro che hanno delle istanze nei confronti della Pubblica Amministrazione.

“I cittadini del territorio di Livorno – afferma il Difensore Vannini – adesso potranno rivolgersi allo sportello presso la Provincia per l’inoltro delle istanze.

Un servizio utile specialmente per quegli utenti anziani e per quelle persone sprovviste di strumenti informatici per la trasmissione di atti e allegati.

Le istanze, poi, verranno analizzate dai funzionari regionali dell’Ufficio del Difensore ed i cittadini troveranno piena assistenza per la risoluzione dei problemi evidenziati.

Dalle bollette pazze al malfunzionamento delle linee telefoniche, dall’assenza di connessione Internet alla conflittualità in ambito sanitario, queste le principali istanze giunte nell’ultimo anno presso gli Uffici del Difensore civico regionale”.

Con l’apertura dello sportello decentrato a Livorno, sono 10 i presidi territoriali della Difesa Civica in Regione.

Una copertura importante che testimonia la vicinanza delle Istituzioni alle necessità della gente.

“La Provincia di Livorno è lieta di avviare questa importante collaborazione con il Difensore civico regionale – sottolinea il vicepresidente Caruso – il cui obiettivo è garantire il supporto ai cittadini, in particolare i soggetti più deboli, nell’accesso alla difesa civica.

Un servizio utile per le persone che intendono denunciare disservizi e si rivolgono al Difensore civico per avere tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici.

Lo sportello presso gli uffici provinciali servirà ad aiutare gli utenti nella presentazione ed invio delle loro istanze.

Un modo, quindi, per essere vicini al cittadino ed aiutarlo a far valere i propri diritti nei casi di contenzioso e ad avere risposte utili e tempestive”.

Parole di apprezzamento anche da parte del sindaco di Livorno Luca Salvetti che giudica l’apertura dello sportello della Difesa Civica Regionale un’opportunità per l’intera collettività.

“L’apertura dello sportello del Difensore civico a Livorno è un passaggio molto importante.

La pandemia ha dimostrato come il cittadino si senta troppo solo e abbandonato.

Questa è l’occasione per invertire la rotta e dimostrare quanto le Istituzioni siano vicine ai bisogni e alle necessità della gente”.

