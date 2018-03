Aperto il bando pubblico per contributo affitto 2018

Dal giorno 29 marzo

Si apre il bando pubblico per l’assegnazione del contributo affitto 2018

Resterà aperto per 30 giorni

Livorno, 26 marzo 2018 – Giovedì 29 marzo verrà aperto il bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018 e resterà aperto per 30 giorni (fino al 27 aprile).

Tale bando è in attuazione dell’art. 11 della L. 431/98 e della Deliberazione di indirizzo della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 06/03/2018.

Si tratta del consueto sostegno economico alle fasce più deboli per il pagamento dell’affitto di immobili destinati ad abitazione principale, calcolato sulla base del reddito del richiedente e dell’importo del canone di locazione. Le domande saranno soddisfatte fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per la presentazione della domanda i concorrenti, oltre agli altri requisiti previsti dall’art. 1 del bando, dovranno presentare la nuova attestazione ISEE 2018 dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.470,83.

Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere presentate esclusivamente sui modelli predisposti dal Comune, esenti da bollo reperibili presso:

l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

L’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Le sedi dei Sindacati degli inquilini

Il Bando è scaricabile dalla Rete Civica (www.comune.livorno.it), “ Sportello del cittadino” sezione “Casa”, “Bandi”.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate, entro i termini suddetti, presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo nei giorni e nell’orario di ricevimento al pubblico ( Lunedì e Venerdì con orario 9,00 – 13,00 Martedì e Giovedì con orario 15,30 – 17,30 ) o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di scadenza del bando (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).

Info: Politiche abitative – Via Pollastrini, 1 – 57123 Livorno –  0586 /820070 – 0586/820185