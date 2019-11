Home

Aperto il bando per i contributi alle associazioni del terzo settore. Come inoltrare la richiesta

8 novembre 2019

Le domande fino al 30 novembre 2019

Livorno, 8 novembre 2019 – Fino a sabato 30 novembre è aperto il bando per le associazioni e gli altri soggetti del terzo settore per richiedere al Comune di Livorno contributi ordinari relativi all’anno 2020.

Le richieste di contributo possono essere presentate per la realizzazione di iniziative oppure per sostenere il funzionamento delle stesse associazioni nel caso in cui queste realizzino attività di rilevante interesse pubblico comunale e risultino in situazione di disequilibrio finanziario.

Per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale intende privilegiare proposte che prevedano la realizzazione di nuove iniziative, individuando quali finalità prioritarie: le iniziative mirate a favorire l’autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità; a sostenere le famiglie di persone colpite da malattie neurodegenerative; a favorire l’inclusione sociale delle persone adulte in carico ai servizi di salute mentale; a promuovere il diritto alla salute delle fasce sociali più deboli; a promuovere opportunità educative extrascolastiche rivolte a bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in situazione di svantaggio socio-economico-culturale, con particolare riferimento al contrasto delle discriminazioni e alla promozione della cultura del diritto e dei diritti.

Possono richiedere il contributo le associazioni che alla data del 1° novembre 2019 sono iscritte al registro comunale e che sono iscritte anche alla Sezione provinciale di Livorno del Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R. 28/1993 o all’Articolazione Provinciale del Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale di cui alla L.R. 42/2002, oppure, nel caso in cui non siano iscritte ad alcun registro regionale, si impegnano ad avanzare contestualmente alla richiesta di contributo anche richiesta di iscrizione, affinché possano, se in possesso dei relativi requisiti, utilmente esservi iscritte entro la data del 31 dicembre 2019.

Per la compilazione delle richieste di contributo le associazioni devono accedere tramite la rete civica al portale del Registro Comunale delle Associazioni (http://www.comune.livorno.it/AssociazioniNew/Associazioni/MenuPrincipale.asp), utilizzando le credenziali di accesso (userid e password) assegnate al momento dell’iscrizione al registro comunale.

Per perfezionare tali richieste occorre sottoscrivere il modulo risultante al termine dell’inserimento dei dati nel portale e la consegna o trasmissione dello stesso al Comune di Livorno attraverso una delle seguenti modalità:

Per POSTA, ordinaria o raccomandata, inviare a Comune di Livorno– Piazza del Municipio, 1. Si ricorda di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore.

Via FAX al numero 0586/518.073, allegando fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore;

CONSEGNA DIRETTA da parte del rappresentante legale munito di un proprio documento di riconoscimento, oppure da persona diversa dal rappresentante legale munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante, presso:URP – Piazza del Municipio 1 – Piano terrenodal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 13.00;

martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Ufficio Associazionismo Partecipazione e Beni comuni – Largo del Cisternino, 13 (c/o Cisternino di Città) – Secondo Pianolunedì e venerdì, ore 9.00 – 13.00;

martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Tramite la propria PEC al seguente indirizzo:livorno@postacert.toscana.it;

Tramite la casella di posta elettronica convenzionale registrata sul Portale Comunale delle Associazioni di Livorno, allegando anche fotocopia del documento di identità, al seguente indirizzo: associazioni@comune.livorno.it

Il bando completo è consultabile dalle pagine della rete civica dedicate all’associazionismo(http://www.comune.livorno.it/associazionismo-terzo-settore/associazionismo/contributi-alle-associazioni).

Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio Associazionismo Partecipazione e Beni comuni, Largo del Cisternino, 13 (c/o Cisternino di Città) – secondo piano, raggiungibile ai seguenti recapiti: telefono: 0586/824.179 .194 .195 .196 fax 0586/518.073; mail: associazioni@comune.livorno.it.