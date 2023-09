Home

7 Settembre 2023

Apertura scuole, lavaggio straordinario delle strade adiacenti da parte di Aamps

Livorno 7 settembre 2023

Saranno ben 90 i plessi scolastici (partendo dai nidi, sia statali che privati, arrivando fino alle scuole superiori) che a partire da oggi giovedì 7 settembre e fino a giovedì 14 settembre (domenica esclusa) saranno interessati da un’attività straordinaria di lavaggio dei perimetri esterni agli edifici a cura di AAMPS.

Forniti di una idropulitrice con lancia per il getto di acqua, gli operatori realizzeranno gli interventi soprattutto nelle ore mattutine concentrandosi sui marciapiedi in prossimità degli ingressi, così da garantire un’ottimale condizione di igiene in vista del primo giorno di scuola che interesserà migliaia di alunni e molti familiari al seguito.

Per non creare disagi ai cittadini che abitano nelle vicinanze degli edifici scolastici non è prevista la collocazione di cartelli mobili per il divieto di sosta di auto e scooter.

AAMPS coglie l’occasione per invitare tutti coloro i quali accompagneranno i figli a scuola a rispettare le più elementari regole di decoro urbano non gettando rifiuti avvalendosi, eventualmente in caso di necessità dei cestini getta-carte più vicini.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

