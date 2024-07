Home

Apertura straordinaria del Faro di Livorno per Effetto Venezia

30 Luglio 2024

Livorno 30 luglio 2024 – Apertura straordinaria del Faro di Livorno per Effetto Venezia

In occasione dell’evento culturale “Effetto Venezia,” la Marina Militare offrirà ai cittadini e ai turisti un’opportunità unica: visitare il faro di Livorno.

Le giornate di apertura al pubblico sono fissate per venerdì 2 e sabato 3 agosto, e l’accesso sarà completamente gratuito.

Questa visita esclusiva consentirà di esplorare uno dei monumenti più emblematici della città, solitamente non aperto al pubblico.

Dettagli della Visita

La visita al faro sarà possibile solo previa prenotazione, da effettuare tramite il link fornito dagli organizzatori dell’evento. I visitatori dovranno accedere dall’entrata dei Cantieri Azimut Benetti, situata in via Edda Fagni n.1. Questa opportunità unica permetterà di scoprire da vicino la struttura e di godere di una vista mozzafiato sul mare e sulla città di Livorno.

Storia del Faro di Livorno

Il faro di Livorno, noto anche come “Fanale dei Pisani,” è un’importante testimonianza della lunga tradizione marinara della città. La sua storia affonda le radici nel XIII secolo, quando venne costruito per volontà dei Pisani, che all’epoca dominavano il porto di Livorno. Inizialmente, la struttura era una semplice torre di avvistamento, ma con il passare dei secoli, subì varie modifiche e ampliamenti.

Durante il periodo mediceo, nel XVI secolo, il faro venne ulteriormente sviluppato per migliorare la sicurezza della navigazione. Fu in questo periodo che assunse l’aspetto imponente che conosciamo oggi. La torre del faro, alta circa 52 metri, è visibile da grande distanza e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i naviganti.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il faro subì gravi danni a causa dei bombardamenti, ma venne ricostruito nel dopoguerra, mantenendo la sua funzione originaria di guida per le navi in arrivo al porto di Livorno. Oggi, il faro continua a svolgere il suo ruolo, con l’aggiunta di moderne tecnologie di segnalazione marittima.

La possibilità di visitare il faro di Livorno durante Effetto Venezia rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire un pezzo di storia marittima della città. La visita non solo permette di esplorare una struttura storica, ma offre anche una vista panoramica unica, che spazia dal porto alla città, fino all’orizzonte marino. Prenotate la vostra visita e immergetevi nella storia e nella bellezza del faro di Livorno.

