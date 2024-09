Home

Cronaca

Aperture farmacie ospedaliere, termina l’orario estivo

Cronaca

2 Settembre 2024

Aperture farmacie ospedaliere, termina l’orario estivo

Livorno 2 settembre 2024 – Aperture farmacie ospedaliere, termina l’orario estivo

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che l’orario estivo delle farmacie ospedaliere di Massa, Versilia, Lucca e Livorno terminerà martedì 10 settembre.

Fino a quel giorno i Punti Farmaceutici di Continuità (Pfc) resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 14.

Il servizio assicura la continuità dell’assistenza grazie all’integrazione tra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali. Garantisce la distribuzione diretta dei farmaci e di altro materiale sanitario e si rivolgono sia ai pazienti dimessi dall’ospedale, sia ai pazienti affetti da patologie croniche che richiedono controlli ricorrenti nei centri ospedalieri.

L’attività comprende la fornitura diretta ai pazienti dei farmaci prescritti in dimissione da ricovero o visita ambulatoriale per garantire la continuità di cura; la fornitura diretta ai pazienti e presa in carico della terapia prescritta da centri specialistici autorizzati; la fornitura diretta di farmaci per malattie rare e farmaci ospedalieri non disponibili nelle farmacie al pubblico; la fornitura diretta di materiale sanitario.