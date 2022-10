App Protein, un nutrizionista nel cellulare

Home

13 Ottobre 2022

Un’app gratuita nata per supportare le persone che desiderano mantenere un’alimentazione e un’attività fisica più sane in base alle proprie esigenze e preferenze.

Il Polo Europeo della Conoscenza partner del progetto europeo di ricerca attiva una collaborazione con La Buona Terra per l’acquisto di alimenti biologici e naturali

Il Polo Europeo della Conoscenza, rete di scuole permanente, è partner del progetto Europeo di ricerca (Horizon 2020 n.817732) Protein – PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg nello sviluppo e sperimentazione di un sistema innovativo per supportare le persone che desiderano mantenere un’alimentazione e un’attività fisica più sane in base alle proprie esigenze e preferenze.

Grazie al lavoro di esperti nutrizionisti e programmatori di dieci nazioni europee è nata così l’applicazione Protein Eu, che fornisce un piano alimentare bilanciato personalizzato per tutti.

Protein può essere scaricata gratuitamente su Google Play e, attualmente, il Polo Europeo della Conoscenza è coinvolto attivamente nella fase di sperimentazione e perfezionamento di questa applicazione per far sì che, in un futuro non troppo lontano, possa diventare per le persone con problemi di salute dovuti a obesità, cardiopatie, diabete, età avanzata, uno strumento adattabile alle loro necessità di monitoraggio dell’alimentazione.

Più numerose saranno le persone che utilizzeranno PROTEIN in questa fase, altrettanto numerose saranno le informazioni che potranno essere analizzate per perfezionare l’applicazione e garantire il suo uso in ambito medico e di prevenzione.

L’app Protein è facile da utilizzare: inserendo i dati (i dati personali inseriti nell’applicazione sono completamente criptati e secretati. Saranno usati solo per scopi di ricerca) fornisce un piano alimentare bilanciato personalizzato, che può essere modificato e adattato in modo da includere nel piano i cibi preferiti attraverso una semplice fotografia o un codice a barre. L’applicazione inoltre monitora la quantità d’acqua bevuta e l’attività fisica, anche interagendo con i sensori indossabili come gli smartwatch. Grazie ai feedback forniti a ogni pasto, in poco tempo l’applicazione si adatta all’utilizzatore, suggerendo cibi sempre più in linea con i suoi gusti.

Potete scaricare l’applicazione PROTEIN EU direttamente da PlayStore:

https://buff.ly/2Qz3M7i

I dati personali inseriti nell’applicazione sono completamente criptati e secretati. Saranno usati solo per scopi di ricerca.

Potete scaricare la guida all’installazione e all’utilizzo cliccando sul link qui di seguito. GUIDA ALL’USO

di informazione@europole.org

