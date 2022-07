Home

Appalti Goldoni, Fondazione LEM e Effetto Venenzia, USB invia esposti

20 Luglio 2022

Livorno 20 luglio 2022 – Appalti Goldoni, Fondazione LEM e Effetto Venenzia, USB invia esposti

Il sindacato Usb Livorno dichiara quanto segue:

“Dopo alcuni vani tentativi di aprire una discussione seria in merito alle condizioni di lavoro degli operatori impegnati in fondazioni pubbliche (e appalti) nel settore degli eventi e dello spettacolo, USB ha deciso di intervenire inviando i primi esposti agli organi competenti.

Nell’ordine abbiamo inviato:

Una diffida direttamente alla Fondazione Goldoni rispetto alle condizioni di lavoro delle ditte in appalto.

Un esposto alla Direzione Territoriale del Lavoro circa l’utilizzo di lavoratori totalmente “al nero”; durante gli eventi estivi.

Esposto all’anti frode INPS per il mancato versamento dei contributi ex ENPALS (la cassa dei lavoratori dello spettacolo) per quanto riguarda la Fondazione LEM.

Non ci fermeremo ovviamente qui. Per venerdì mattina dalle ore 11 è previsto un presidio davanti all’Ispettorato del lavoro in Via Fiume. Abbiamo richiesto un incontro urgente al direttore della struttura per esporre direttamente le varie problematiche.

Nei giorni dell’allestimento di Effetto Venezia saremo presenti in piazza con delle squadre del nostro sindacato per controllare, ed eventualmente denunciare tempestivamente, irregolarità e casi di lavoro nero.

