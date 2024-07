Home

25 Luglio 2024

Livorno 25 luglio 2024 – Appalti logistica Esselunga, stamani Usb in presidio

Il sindacato USB torna a manifestare a sostegno dei lavoratori in appalto della logistica di Esselunga. USB ricorda e motiva così le ragioni del presidio di questa mattina alle ore 10

“Questi lavoratori sono ancora costretti a lavorare in queste condizioni senza che le istituzioni intervengano. Da 6 mesi sono in stato di agitazione sindacale con scioperi anche di 5 giorni consecutivi e manifestazioni. Qualche settimana fa l’intervento della polizia in assetto antisommossa di fronte al centro di distribuzione di Campi Bisenzio con i lavoratori Livornesi trascinati via dalla celere.

Sembra inoltre che che a settembre, dopo neanche un anno dall’ultimo avvicendamento, ci sarà l’ennesimo cambio di appalto. Una nuova società che dovrebbe prendere in carico questi lavoratori.

Nella giornata del, 23 luglio, abbiamo assistito ad un primo intervento dell’ispettorato del lavoro, mentre in questi giorni gli stessi autisti saranno chiamati a svolgere alcuni colloqui disciplinari perchè si sono rifiutati di svolgere la mansione di facchinaggio in quanto non prevista dalle loro mansioni. Alcuni di loro rischiano pesanti sanzioni.

Per denunciare ancora una volta questo sistema e chiedere un intervento risolutivo della Prefettura di Livorno e Pisa. Per portare la nostra solidarietà ai lavoratori che dovranno affrontare i colloqui disciplinari ma soprattutto per aggiornare la cittadinanza su questa vertenza sindacale, nella giornata di domani dalle ore 10 saremo di fronte al superstore Esselunga di Livorno.