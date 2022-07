Home

Cronaca

Appalto Bertani, salta in extremis l’intesa con Sintra

Cronaca

29 Luglio 2022

Appalto Bertani, salta in extremis l’intesa con Sintra

Gucciardo (Filt-Cgil): "Beffa inaccettabile: i 25 lavoratori siano internalizzati"

Livorno, 29 luglio 2022

I 25 ex dipendenti della MT Logistica non saranno purtroppo riassunti da Sintra. Lo dichiara Giuseppe Gucciardo segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno che prosegue

L’intesa tra la committente Bertani Autotrasporti e l’azienda che avrebbe dovuto rilevare l’appalto (movimentazione auto) gestito fino allo scorso dicembre dalla MT Logistica è infatti saltata in extremis.

Per i 25 lavoratori ex MT Logistica (in Naspi dallo scorso dicembre) si tratta di una vera e propria beffa. Sintra avrebbe infatti dovuto iniziare ad essere operativa presso i piazzali di via Firenze a partire dal prossimo 1 settembre.

La trattativa tra Bertani Autotrasporti e Sintra era in stato avanzato: a quanto ci risulta mancava solo la firma.

Nei prossimi giorni avremmo dovuto siglare un accordo quadro con Sintra per la riassunzione degli ex dipendenti MT Logistica.

E’ arrivata invece la doccia fredda:

l’appaltatore ci ha infatti comunicato che non sussistono le condizioni per chiudere l’intesa con il committente. Secondo Sintra ci sarebbero infatti ancora troppe incongnite sulla sostenibilità dell’appalto. A peggiorare la situazione – sempre secondo l’azienda – ci sarebbe anche la pesante crisi del settore automotive. Il timore dei lavoratori però è che Bertani Autotrasporti non si sia impegnata fino in fondo per cercare di arrivare all’intesa e che si sia solo trattato di una strategia per placare proteste e polemiche.

La situazione adesso è tornata drammatica. Ai 25 ex dipendenti della MT Logistica la Naspi scadrà infatti a fine anno: il rischio concreto è che essi a fine 2022 si possano ritrovare senza reddito. Della delicatezza della questione abbiamo già informato anche il Prefetto. I lavoratori sono sempre più intenzionati a ricorrere alle aule giudiziarie per far valere i propri diritti nei confronti del committente.

Come Filt-Cgil ci appelliamo ancora una volta a Bertani Autotrasporti affinchè dimostri il proprio senso di responsabilità nei confronti del territorio e di chi ormai da molti anni lavora in appalto sui piazzali di via Firenze: i 25 ex dipendenti Mt Logistica devono essere internalizzati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin