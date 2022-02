Home

1 Febbraio 2022

Appalto pulizie Aamps, USB proclama 2 ore di sciopero

Livorno 1 febbraio 2022

Appalto servizio di pulizie Aamps Spa. Domani, 2 febbraio, sciopero e presidio di fronte alla sede in via dell’Artigianato

Il sindacato USB Livorno annuncia lo sciopero del settore appalti pulizie Aamps, le ragioni della protesta:

“Anche nelle società pubbliche la piaga del sistema degli appalti produce i suoi effetti nefasti.

In questo caso stiamo parlando del cambio di appalto nel servizio di pulizie all’interno di Aamps Spa, società pubblica di igiene ambientale.

Le lavoratrici impegnate in tale servizio erano state assunte con contratti di lavoro che prevedevano un monte ore irrisorio rispetto alle ore effettivamente lavorate.

Nonostante ciò si è deciso di affidare il servizio ad un nuovo soggetto mantenendo invariato il capitolato e chiedendo alle lavoratrici di firmare dei contratti con il medesimo monte ore.

Come saranno pagate le ore aggiuntive non è dato saperlo.

Così come non è dato sapere se la nuova società è intenzionata a confermare lo storico delle lavoratrici o, rispettando alla lettera il capitolato, deciderà di muoversi di conseguenza.

Questo cambio di appalto poteva essere l’occasione per “mettere a pulito” una situazione che purtroppo si trascina da troppo tempo.

Dobbiamo constatare che, da parte dell’ente, questa volontà non c’è stata.

Per questo motivo USB ha proclamato una prima giornata di sciopero per domani, 2 febbraio 2022, con presidio di fronte alla sede Aamps in Via Dell’Artigianato”.

