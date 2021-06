Home

27 Giugno 2021

Appalto tributi e affissioni, Usb: “Mantenere posti di lavoro, inquadramento e condizioni salariali”

Livorno 27 giugno 2021

APPALTO TRIBUTI E AFFISSIONI. CHIESTO INCONTRO A SINDACO E ASSESSORI DI RIFERIMENTO

USB:” MANTENERE TUTTI I POSTI DI LAVORO, INQUADRAMENTO E CONDIZIONI SALARIALI”.

Nei prossimi mesi scadrà l’appalto per la gestione dei servizi riscossione tributi e pubbliche affissioni.

I lavoratori interessati sono 21. A prescindere da quali saranno le scelte dell’amministrazione dovranno essere garantiti tutti i posti di lavoro e le medesime condizioni salariali e di inquadramento.

Nei mesi scorsi avevamo già avviato un confronto con gli assessori di riferimento. Dopo l’annuncio di Ica tributi (attuale società che svolge il servizio in appalto) che procederà al licenziamento di tutti i dipendenti a scadenza dell’affidamento, c’è urgenza di riaprire una discussione con l’amministrazione comunale. Qualsiasi siano le idee della giunta sul futuro di questi due importanti servizi, come USB dichiariamo fin da subito che TUTTI i posti di lavoro dovranno essere garantiti così come le condizioni contrattuali.

Siamo in attesa di una convocazione da parte del Sindaco e degli assessori di riferimento.

Prossima settimana il sindacato sarà impegnato in un’assemblea con i lavoratori.

