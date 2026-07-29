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Cronaca

“Appartenenza labronica” dona giochi alla Pediatria dell’ospedale di Livorno

Cronaca

29 Luglio 2026

“Appartenenza labronica” dona giochi alla Pediatria dell’ospedale di Livorno

Livorno 29 luglio 2026

L’associazione “Appartenenza labronica” ha donato alla Pediatria dell’ospedale di Livorno nuovi giochi, che saranno molto apprezzati dai piccoli pazienti della struttura.

Un gesto concreto che arricchisce gli spazi del reparto diretto da Roberto Danieli e contribuisce a rendere più sereno il periodo di ricovero, spesso complesso per i bambini e per le loro famiglie.

“Appartenenza labronica” è un’associazione fortemente radicata nel tessuto sociale livornese, che opera da anni a tutela e valorizzazione del senso di appartenenza alla città e della sua comunità. La donazione alla Pediatria si inserisce in questo percorso di impegno civile e di attenzione alle persone, in particolare nei momenti di maggiore fragilità, e conferma il ruolo attivo dell’associazione come punto di riferimento per le realtà del territorio.

I rappresentanti dell’associazione sono stati accolti e ringraziati dal personale dell’ospedale di Livorno, in un momento di confronto e di gratitudine reciproca. I giochi donati andranno a integrare le dotazioni delle aree dedicate ai bambini ricoverati, supportando l’attività clinica con un’attenzione concreta al benessere emotivo e relazionale dei piccoli pazienti.

L’Asl ringrazia quindi l’associazione “Appartenenza labronica” per la generosità e per la sensibilità dimostrate e ribadisce l’importanza delle donazioni e dei percorsi di prossimità per migliorare l’esperienza di assistenza e terapia, soprattutto in strutture come la Pediatria, in cui la qualità dell’ambiente e l’umanizzazione degli spazi rappresentano una parte integrante della cura.

Nella foto: Roberto Danieli (direttore Pediatria Livorno), Marzia Chellini (responsabile ostetriche Livorno) ed Elena Wust (coordinatrice infermieristica Pediatria) insieme a due rappresentanti dell’associazione “Appartenenza Labronica”.