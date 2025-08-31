Home

31 Agosto 2025

Appartenenza Labronica ripulisce Cala del Leone: “È bello andare al mare, ma ancora di più rispettarlo”

Livorno 31 agosto 2025 Appartenenza Labronica ripulisce Cala del Leone: “È bello andare al mare, ma ancora di più rispettarlo”

Una mattinata dedicata all’ambiente e alla bellezza del territorio. Appartenenza Labronica è tornata oggi a Cala del Leone per una pulizia straordinaria della spiaggia, mantenendo fede all’impegno annunciato nei giorni scorsi.

I volontari hanno raccolto numerosi sacchi di rifiuti e una quantità impressionante di mozziconi di sigarette. “È un misto di orgoglio e tristezza – hanno spiegato – orgoglio perché siamo felici di aver contribuito a restituire decoro a questo luogo meraviglioso, tristezza perché lo stato della spiaggia dimostra quanta inciviltà ancora ci sia”.

Durante l’iniziativa, mentre alcuni bagnanti scendevano per godersi il mare, i membri del gruppo hanno colto l’occasione per sensibilizzare le persone sull’importanza di rispettare l’ambiente e non lasciare rifiuti.

Non solo pulizia: Appartenenza Labronica ha anche installato due cartelli in legno permanenti, pensati per ricordare a chi frequenta Cala del Leone che la tutela del territorio è responsabilità di tutti.

Un ringraziamento speciale è andato ad AAMPS, che ha fornito supporto logistico e operativo, mettendo a disposizione materiali e occupandosi del corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

“È bello andare al mare – hanno concluso i volontari – ma ancora di più saperlo rispettare”.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Appartenenza Labronica