13 Febbraio 2022

Appartenenza Stagno consegna oltre 1.000 euro raccolti per il piccolo Micah scomparso a 2 anni

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 13 febbraio 2022

Appartenenza Stagno, alla presenza e della Pro loco Stagno, ha consegnato ai genitori del piccolo Micah la cifra raccolta con i bussolotti

“L’emozione è stata enorme, vorremmo scrivere un post lunghissimo ma ci limitiamo ad un semplice ed enorme GRAZIE….

Grazie a tutti voi abbiamo raccolto ben 1030,34 euro, che verranno equamente divisi tra la famiglia e l’Ospedale Meyer di Firenze per la ricerca contro la malattia infame che ha portato via il piccolo Micah all’età di 2 anni

1030,34 grazie a:

Tabaccheria L’angolo della fortuna (Via Aurelia Stagno)

Ideal Bimbo (via Cimarosa Livorno)

Aamps

Gastronomia Verdi delizie (Via Palestro Livorno)

Porto 2000

Circolo Arci Stagno

Carni Shop (Carni più Via Filzi 1 Livorno)

Mercato Ortofrutticolo, presso Stand Marianelli Silvio e Stand Angelotti Franca (Largo del mercato ortofrutticolo Livorno)

L’Orticello (Via Provinciale pisana, Livorno)

Shine Chic (Piazza Damiano Chiesa 3, Livorno)

Dar Biste bar presso Circolo ARCI P. Carli Salviano

La Bottega del Caffè (Ipercoop)

Edicola lo Strillone (Viale Italia 113)

L’angolo della spesa (Viale Carducci 255)

La Via Lattea (Piazza di Vittorio 30 Stagno)

Conad Stagno

Circolo Arci Vicarello

Bar Real Caffè (Via Grande 75 Livorno)

Palestra Spes Fortitude (Via Lamarmora 71 Livorno)

Misericordia Vicarello

Gruppo lottatori livornesi

La Saponeria (Via Inghilterra)

Tutte le attività che hanno contribuito non solo economicamente alla raccolta e ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo.

Il ringraziamento più grande però va alla nostra amica Elena Brilli di Colors to wear, che ha contribuito con l’acquisto della maggior parte dei bussolotti e con le stampe sopra di essi (oltre alle locandine )”

