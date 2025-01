Home

Cronaca

Appello per il gatto Romolo scomparso in centro città Livorno

Cronaca

31 Gennaio 2025

Appello per il gatto Romolo scomparso in centro città Livorno

Livorno 31 gennaio 2025 Appello per il gatto Romolo scomparso in centro città

È disperato l’appello di Giulia Trumpy, residente in pieno centro a Livorno, che da domenica 26 gennaio non riesce più a trovare il suo gatto Romolo. L’animale, un esemplare europeo tigrato rosso di grossa stazza, ha il ventre e la punta delle zampe bianche ed è noto per la sua coda particolarmente lunga.

Romolo si è allontanato dalla zona di via Salvini, e potrebbe trovarsi nei dintorni di via Borsi, Calzabigi o Piazza Magenta. La padrona chiede ai cittadini di prestare attenzione e segnalare qualsiasi avvistamento.

Chiunque avesse informazioni utili o avesse visto Romolo è pregato di contattare Giulia al numero 349 3783046.

Un piccolo gesto potrebbe fare la differenza per riunire la famiglia al suo amato gatto.