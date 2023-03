Home

3 Marzo 2023

Milano 3 marzo 2023 – Appino; da oggi disponibile “il testamento” in cd e vinile per il 10° anniversario

A dieci anni dall’uscita torna disponibile negli store per Woodworm/Universal Music “IL TESTAMENTO”, primo disco solista di APPINO, già voce e chitarra (oltre che penna) dei The Zen Circus. L’album è disponibile nei formati CD, LP bianco numerato, LP blu numerato e autografato a partire da oggi, 3 marzo, a 10 anni – quasi – esatti dalla release originale (il 5 marzo 2013). Il disco è disponibile da oggi al link: https://appino.lnk.to/ IlTestamento.

“IL TESTAMENTO” – vincitore del Premio Tenco come Miglior Opera Prima nel 2013 – segna l’inizio della carriera solista di Andrea Appino, fatta di ricerca e lavoro in studio e dal vivo. Si tratta di un lavoro sempre parallelo all’attività con gli Zen Circus che tutt’ora impegna l’artista. Nel 2013 alla realizzazione del disco hanno lavorato anche: Giulio Ragno Favero, Francesco Valente, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Novi, Marina Rei, Annapaola Martin, Andrea Ciacchini, Anita Salvini.

“Il Testamento è stato un disco necessario: – racconta APPINO – in quel particolare periodo della mia vita avevo bisogno di esorcizzare dei mostri che si sarebbero altrimenti impossessati di una parte della mia anima. Così sono partito dalla rocambolesca storia della mia famiglia per raccontarne altre, conosciute o di cui avevo letto su libri e giornali. Per farlo avevo bisogno di essere solo, ovvero senza quel paracadute umano ed artistico chiamato Zen Circus, senza il quale non avevo ancora mai pubblicato una sola canzone. È stato un disco importante per me ed un punto senza ritorno per il mio mestiere di cantastorie, dopo il quale niente sarebbe stato più come prima. Chiuse un cerchio dal quale sarei poi riuscito a staccarmi solo parecchie canzoni (ed anni) dopo”.

IL TESTAMENTO – TRACKLIST:

1. Testamento

2. Che il Lupo Cattivo Vegli Su Di Te

3. Passaporto

4. Specchio dell’anima

5. Fuco!

6. La Festa Della Liberazione

7. Questione D’Orario

8. Fiume Padre

9. Solo Gli Stronzi Muoiono

10. I Giorni Della Merla

11. Tre Ponti

12. Godi(Adesso Che Puoi)

13. Schizofrenia

14. 1983

