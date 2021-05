Home

21 Maggio 2021

Apprendistato, il Comune entra nell’European Alliance on Apprenticeships

Si rafforza l’impegno per promuovere l’apprendistato

Livorno, 21 maggio 2021

Il Comune di Livorno aderisce all’European Alliance on Apprenticeships, l’Alleanza Europea sull’Apprendistato.

La decisione è stata presa questa mattina, venerdì 21 maggio, nel corso della Giunta comunale.

Da tempo l’Amministrazione comunale, attraverso il Patto per la Formazione Locale, sta portando avanti attività per la promozione dell’apprendistato quale strumento per creare opportunità di lavoro per i giovani.

Con l’ingresso nell’Alleanza Europea questi impegni saranno rafforzati.

“Il Comune di Livorno – dichiara l’assessore alla Formazione Gianfranco Simoncini – crede fortemente nell’apprendistato come strumento per promuovere l’approccio pedagogico innovativo del ‘learning by doing’.

Nell’ambito del Patto locale per la Formazione, che riunisce sindacati, datori di lavoro, fornitori di istruzione e formazione, nonché autorità regionali e locali – aggiunge l’Assessore – infatti, stiamo operando per promuovere l’attrattiva dell’apprendistato”.

“Tra le iniziative realizzate – ricorda Simoncini – oltre ai convegni sul tema, volti anche a far conoscere le migliori pratiche di apprendistato sul territorio, abbiamo prodotto una brochure distribuita a tutte le imprese cittadine, mentre è in preparazione una nuova sezione del sito web del Comune dove fornire informazioni su questo strumento”.

L’adesione all’Alleanza permetterà di poter conoscere le migliori pratiche a livello europeo, essere informati sulle opportunità di accesso a possibili finanziamenti, essere sempre a conoscenza delle novità normative presenti a livello europeo per l’apprendistato.

