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Cronaca

Approdo a San Jacopo, sbarcano i pellegrini del Cammino di Santiago, rievocazione e festeggiamenti

Cronaca

3 Luglio 2026

Approdo a San Jacopo, sbarcano i pellegrini del Cammino di Santiago, rievocazione e festeggiamenti

Livorno 3 luglio 2026 Approdo a San Jacopo, sbarcano i pellegrini del Cammino di Santiago, rievocazione e festeggiamenti

Tradizionale festa popolare dei pellegrini del Cammino di Santiago. Rievocazione e festeggiamenti in piazza con musica, danze in costume, arti e mestieri, visite guidate

Si terrà sabato 4 luglio, in piazza San Jacopo in Acquaviva, la quarta edizione dell’Approdo dei pellegrini del Cammino di Santiago. Dalle ore 18.30 fino alle ore 22 sono previste rievocazioni e festeggiamenti con musiche, danze, narrazioni, arte e mestieri, visite guidate alla cripta.

Questa festa popolare, sostenuta dal Comune di Livorno e da alcuni sponsor, è coordinata dall’Associazione Vivi San Jacopo, con la regia di Emanuele Gamba e Stefania Fraddanni, l’allestimento di Isabella Panicucci e le coreografie di danze medievali di Federica Boesmi.

La manifestazione si aprirà alle ore 18.30 con l’arrivo in piazza San Jacopo dei pellegrini provenienti dai diversi cammini della Toscana e partiti in corteo, insieme ai figuranti e ai camminanti che si vorranno unire, dal concentramento al Gazebo della Terrazza Mascagni. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale saranno gli assessori Rocco Garufo e Giovanna Cepparello, e la presidente della Commissione consiliare Cultura, turismo e sport Arianna Terreni, promotori del Tavolo dei Cammini del Comune di Livorno, ideato da Mario Lupi.

“Correva l’anno 1144 quando i due pellegrini Tebaldo e Mediovillano tornarono da Santiago portando con sé la preziosa reliquia di San Giacomo…” Comincia cosi la narrazione di Emanuele Gamba che al microfono ricostruirà l’episodio dell’approdo a Livorno che permise di portare a Pistoia le reliquie del santo patrono di quella città, ancora oggi custodite nella cattedrale.

Piazza San Jacopo si animerà con gli artigiani in costume d’epoca che rappresenteranno i vecchi mestieri e i racconti di Michele Montanelli sulla storia medievale del quartiere. Sarà dedicato uno spazio ai pellegrini, che porteranno saluti e testimonianze dei loro cammini.

Intanto, alle 19, nella chiesa di San Jacopo, verrà celebrata la Santa Messa seguita dal rito della consegna delle “credenziali” a tutti coloro che ne faranno richiesta, anche in estemporanea. La “credenziale” è il documento ufficiale che accompagna ogni viandante, a piedi o in bicicletta, che ne attesta l’identità e la motivazione e permette di accedere agli ostelli e alle strutture di accoglienza lungo i cammini.

Dalle ore 20 alle 22,30 circa, lo spazio antistante alla Chiesa si trasformerà in un palcoscenico, tra danze medievali proposte dal gruppo di danzatrici di Vivi San Jacopo, musiche, testimonianze di pellegrini e spettacolo di burattini del GranTeatro di Mangiafichi su “San Francesco alle crociate”.

Alle 21,30 il momento più suggestivo della festa: sarà rievocato l’approdo del 1144 di Tebaldo e Mediovillano. I due pellegrini arriveranno su una barca, accolti dalla folla affacciata sulle balaustre e dalla luminaria di altre imbarcazioni in mare arrivate per festeggiare l’evento, grazie al coordinamento della Sezione Nautica San Jacopo e al Circolo Arci Pesca Nazario Sauro.

Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 circa, saranno organizzate visite guidate alla Cripta di San Jacopo da parte del Comitato Gioiello Ritrovato (per prenotazioni chiamare il numero 333 495 5494).

Livorno è sempre stata un crocevia di pellegrini. La sua posizione geografica, con l’affaccio sul mare, ha permesso di inserire la città nei circuiti caratterizzati da tratti da percorrere via mare.

Come ci ricorda anche Giuseppe Vivoli, riferendosi ai turisti che facevano il Gran Tour nell’Ottocento, il percorso Livorno-Marsiglia era l’unico a consentire il collegamento tra la penisola e l’Europa occidentale via mare, senza la necessità di attraversare le Alpi.

Ma i pellegrini di San Jacopo di Campostela hanno conosciuto l’approdo di Livorno molto tempo prima.

Pare infatti che risalga ai primi giorni del luglio del 1144 l’arrivo in città, a San Jacopo in Acquaviva, di una barca con a bordo due pellegrini, Mediovillano e Tebaldo, provenienti dalla Spagna, che tornavano a Pistoia, da dove erano partiti, per portare a termine una difficilissima impresa: consegnare alla città toscana una reliquia di San Jacopo ricevuta in dono dall’arcivescovo e dai canonici di Compostela. Grazie anche a quella reliquia – una ciocca di capelli con un frammento di osso – ancora conservata a Pistoia nella cattedrale di San Zeno, il culto del santo, patrono della città, crebbe enormemente.

Da qualche anno la rievocazione di quell’approdo è ormai diventata una festa del rione San Jacopo che si è attivato in maniera partecipativa grazie all’impegno dell’associazione Vivi San Jacopo. Qui, per l’occasione, arriveranno i pellegrini che hanno percorso il cammino di San Jacopo in Toscana. Lungo circa 174 km, parte da Firenze e arriva a Livorno: sei tappe da completare mediamente in 7 ore ciascuna, passando per Prato, Pistoia, Pescia, Lucca e Pisa.

Oltre agli jacopei, parteciperanno anche pellegrini e camminatori provenienti da altri gruppi e percorsi, in particolare dal “Cammino d’Etruria” e da “La Marmaglia”.

Vivi San Jacopo ringrazia tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione della manifestazione: Comune di Livorno, Parrocchia di San Jacopo in Acquaviva, Sezione Nautica San Jacopo, Circolo Arci Pesca Nazario Sauro, La Livornina, Fei forever Associazione Jacopo Maffei Onlus, Cammino d’Etruria, La Marmaglia, Confraternita di San Jacopo di Campostela, Claudio Fantozzi e il Gran Teatro di Mangiafichi, Cererie Graziani e Conad Livorno.

“Ringraziamo anche la confraternita di S. Jacopo di Compostella di Pistoia – dichiara Irene Genovese, presidente di Vivi San Jacopo – che ha ideato e promosso l’Approdo coinvolgendoci sin dalla prima edizione. È un lavoro corale, che vede una notevole partecipazione degli abitanti di S. Jacopo e delle zone limitrofe, per il recupero identitario del quartiere”.