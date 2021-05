Approvata graduatoria provvisoria alloggi ERP, come presentare eventuali opposizioni

Cronaca

3 Maggio 2021

Sarà consultabile da domani, martedì 4 maggio

Approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi ERP anno 2020

Gli interessati potranno presentare opposizione entro il 3 giugno

Livorno, 3 maggio 2021

È stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), relativa al bando anno 2020.

La graduatoria sarà consultabile da domani, martedì 4 maggio, all’Albo Pretorio Online e all’indirizzo www.comune.livorno.it/casa/ Citel_menu_graduatorie.asp

Per motivi di privacy l’elenco degli ammessi alla graduatoria riporta il numero di presentazione della domanda e gli interessati potranno verificare l’attribuzione dei singoli punteggi in corrispondenza con il proprio numero. La legenda dei punteggi è riportata in fondo all’elenco.

A causa dell’emergenza sanitaria, al fine di evitare assembramenti, la graduatoria non sarà affissa come consueto presso l’ufficio Casa di via Pollastrini.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio ai numeri 0586 820410–820419 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano 15.30-17.30 oppure inviando una mail a casepopolari2020@comune. livorno.it

Eventuali ricorsi contro la graduatoria potranno essere presentati entro giovedì 3 giugno, utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile all’indirizzo www.comune.livorno.it/casa/ Citel_menu_graduatorie.asp con marca da bollo da 16 euro. La domanda dovrà essere firmata e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. Potrà essere consegnata: