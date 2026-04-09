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Approvata in C.C. la mozione di Forza Italia sulla sicurezza a Salviano

Cronaca

9 Aprile 2026

Approvata in C.C. la mozione di Forza Italia sulla sicurezza a Salviano

Livorno 9 aprile 2026 Approvata in C.C. la mozione di Forza Italia sulla sicurezza a Salviano

Il Consiglio Comunale ha approvato a larghissima maggioranza (tutti favorevoli, tranne tre voti contrari dai banchi della sinistra) la mozione presentata dal consigliere Alessandro Guarducci (Forza Italia) in merito alla sicurezza nel quartiere Salviano, un tema che da tempo preoccupa residenti e attività economiche della zona.

Il provvedimento nasce a seguito dei recenti episodi di criminalità diffusa registrati nel quartiere, tra cui furti con scasso ai danni di esercizi commerciali e centri aggregativi, oltre a segnalazioni di furti in abitazioni, che hanno contribuito ad accrescere il senso di insicurezza tra i cittadini.

Con questo atto, il Consiglio ha riconosciuto in modo chiaro e condiviso che la sicurezza urbana rappresenta un valore fondamentale per la tutela della comunità e per la qualità della vita del territorio.

La mozione di Guarducci impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi concretamente su più livelli, perché se è vero che l’ordine pubblico fa capo allo Stato e altrettanto vero che il Comune ha il dovere di collaborare attivamente alla tutela della sicurezza urbana.

In primo luogo, si richiede un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle ore notturne, momento in cui si concentra una parte rilevante degli episodi criminosi.

In secondo luogo, si invita l’Amministrazione a valutare il potenziamento degli strumenti di sicurezza urbana, attraverso l’implementazione di sistemi di videosorveglianza e il miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle aree più sensibili.

Un ulteriore punto centrale riguarda il mantenimento di un confronto costante con residenti, commercianti e associazioni del territorio, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione e individuare tempestivamente ulteriori misure di prevenzione.

L’approvazione della mozione rappresenta un segnale politico importante, che va nella direzione di affrontare il tema della sicurezza con serietà, responsabilità e spirito costruttivo.

Soddisfazione è stata espressa dal proponente dell’atto, che ha sottolineato come il risultato ottenuto dimostri la volontà condivisa di dare risposte concrete ai cittadini.

“Continuerò a lavorare con impegno per contribuire a migliorare la sicurezza del territorio – dichiara il forzista Guarducci – evitando slogan e polemiche sterili, ma puntando su azioni concrete e su un dialogo costante con la comunità. Ai livornesi interessa che vengano risolti i problemi reali”.

La sicurezza, infatti, non può essere oggetto di contrapposizioni ideologiche, ma deve rappresentare un terreno di impegno comune nell’interesse della collettività.

“L’Amministrazione è ora chiamata a dare attuazione agli impegni assunti per il quartiere di Salviano, nella consapevolezza che la tutela dei cittadini costituisce una priorità imprescindibile”, conclude il consigliere Guarducci.