20 Dicembre 2025

Livorno 20 dicembre 2025 Approvato il bilancio 2026 del Comune di Livorno, Salvetti: “Numeri solidi e una visione chiara di città”

Il Consiglio comunale di Livorno ha approvato il bilancio di previsione 2026, al termine di una discussione definita dal sindaco Luca Salvetti rapida e costruttiva, caratterizzata da pochi emendamenti delle opposizioni e da valutazioni complessivamente incoraggianti anche trasversali.

Per il primo cittadino si tratta di un risultato significativo, che certifica la solidità della programmazione economica dell’amministrazione e la coerenza di una visione di sviluppo che, come ha sottolineato, “i numeri raccontano molto bene”.

Salvetti ha rivendicato con orgoglio la continuità di un bilancio definito virtuoso, frutto di una gestione avviata nel tempo e che l’attuale amministrazione è riuscita non solo a preservare, ma anche a rafforzare. Un risultato raggiunto nonostante un quadro complesso, segnato da tagli e minori trasferimenti statali pari a circa 5 milioni di euro.

Nonostante queste difficoltà, il Comune è riuscito a mantenere alcune delle principali caratteristiche che contraddistinguono la sua azione amministrativa. In particolare, è stata confermata una politica progressista e solidale, con un’attenzione costante alle fasce più fragili della popolazione.

Tra i dati più rilevanti spicca la spesa sociale, che rispetto al passato risulta triplicata, così come il mantenimento di risorse e investimenti destinati al mondo della scuola. Gli interventi riguardano sia le strutture – nuove o da rinnovare e mettere in sicurezza – sia i servizi educativi, che l’amministrazione rivendica come storicamente di alto livello qualitativo.

Un altro elemento qualificante del bilancio è l’investimento di oltre due milioni di euro legato alla scelta di assumere il salario minimo come riferimento nei bandi, negli affidamenti e negli appalti comunali, una decisione che il sindaco ha definito imprescindibile sul piano etico e sociale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al piano delle opere pubbliche e degli investimenti, che rappresenta uno dei pilastri della strategia di trasformazione urbana. Dal 2019 al 2025, il Comune ha impegnato 188 milioni di euro, di cui 127 milioni, pari a oltre il 67%, sono già stati pagati a fronte di lavori conclusi. Un dato che, secondo Salvetti, dimostra la capacità dell’amministrazione di tradurre la programmazione in cantieri reali e opere completate.

Parallelamente, è già stato avviato un secondo piano di investimenti per il periodo 2026-2028, che ammonta a 166 milioni di euro, confermando un percorso di sviluppo strutturato e continuo.

Nel bilancio 2026 viene inoltre confermata una spesa significativa per il personale, considerato dal sindaco “l’unico vero motore” per garantire servizi efficienti ai cittadini e sostenere la trasformazione della città.

Guardando al futuro, Salvetti ha annunciato che, anche attraverso l’avanzo di metà anno, l’amministrazione intende rafforzare gli investimenti in cultura, eventi a vocazione turistica e politiche giovanili, tanto da dedicare simbolicamente il 2026 ai giovani, con iniziative e progetti specifici.

Il sindaco ha infine sintetizzato il senso dell’approvazione del bilancio con uno slogan destinato a diventare cifra politica dell’azione amministrativa: “Un bilancio forte e propositivo, nonostante l’attacco alle finanze dei territori e dei comuni”.

