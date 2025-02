Home

14 Febbraio 2025

Approvazione mozione fumi navali, Porto Pulito: “successo per l’iniziativa popolare partita dal basso”

Livorno 14 febbraio 2025

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione che riprende i

contenuti della petizione firmata da 1.200 cittadini e cittadine sui fumi navali.

Un grande successo per un’iniziativa popolare “dal basso”, che in base al Regolamento

di Partecipazione del Comune di Livorno permette a tutta la cittadinanza di far sentire la

propria voce su questioni ambientali, sanitarie, sociali.

L’Associazione Livorno Porto Pulito ringrazia non solo i gruppi consiliari che hanno

voluto accogliere in una propria mozione le precise richieste della popolazione (Buongiorno

Livorno, Livorno Popolare e Movimento 5 Stelle) ma anche quei consiglieri e consigliere delle

altre forze politiche che si sono espressi, in reale buona fede, sul fatto che a Livorno esiste un

problema di inquinamento navale da monitorare con grande attenzione e superare.

Il dubbio infatti rimane sul fatto che al di là dell’atto formale ci sia una effettiva volontà

politica di imporre poi le decisioni prese, a cominciare dalla o dalle centraline fisse che si è

chiesto all’Autorità Portuale di acquistare e installare. L’AdSP ha già fatto sapere che non è

intenzionata a farlo, menzionando altre centraline che sarebbero collocate nel periodo del

cantiere della Darsena Europa (quando? con quali inquinanti monitorati rispetto a quelli

specifici del traffico navale? con quale immediata trasparenza dei dati per la cittadinanza?).

Livorno, come Genova, La Spezia, Savona e altre città di mare, ha bisogno rapidamente

di centraline permanenti, che catturino le emissioni specifiche del porto e mettano i dati on

line in tempo reale, esattamente come le altre esistenti gestite da Arpat.

Ha bisogno di analizzare i fumi provenienti dalle navi, poco importa se la competenza è

dell’Autorità Portuale o della Capitaneria: gli strumenti tecnologici (boe in mare, sensori a

terra, droni in aria) ci sono e sono ormai largamente disponibili.

Ha bisogno, infine, di sapere quali o quante navi si stanno davvero dotando di sistemi di

allacciamento alle banchine elettrificate che saranno operative fra 16 mesi.

Sono queste, semplicemente, le richieste di 1.200 residenti e lavoratori del porto,

costretti a respirare quotidianamente veleni. Il voto di oggi in Consiglio ha valore solo se si

rispetterà davvero questa volontà popolare.

Livorno Porto Pulito