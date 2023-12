Home

12 Dicembre 2023

Approvazione PEBA, PD: un passo significativo verso una città più inclusiva

Livorno 12 dicembre 2023 – Approvazione PEBA, PD: un passo significativo verso una città più inclusiva

Come Segreteria del Partito Democratico di Livorno esprimiamo soddisfazione nell’approvazione in consiglio comunale del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Questo strumento di pianificazione, progettazione e monitoraggio degli interventi è finalizzato al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità della città per tutti i cittadini che la vivono.

Il PEBA, introdotto nel nostro ordinamento nel 1986 e successivamente esteso agli spazi urbani nel 1992, rappresenta il baluardo normativo per superare le barriere architettoniche presenti sul territorio. Si tratta di uno strumento strategico, interdisciplinare, partecipato e dinamico, volto a migliorare l’accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi urbani.

Fondamentale è il coinvolgimento attivo di portatori di interesse e cittadini, con la possibilità di aggiornare il piano mediante il costante monitoraggio degli interventi programmatisi. Il PEBA, focalizzato sull’accessibilità universale, mira a garantire l’accesso gratuito ed equo a tutti gli spazi, servizi e infrastrutture, inclusi edifici, trasporti e sistemi di comunicazione.

L’approvazione del PEBA comporterà interventi mirati per eliminare le barriere architettoniche, ottimizzando lo spazio, considerando il contesto e rispondendo alle esigenze dei cittadini. Si prevede anche l’uso di soluzioni

tecnologiche, come l’implementazione di tag RFID, per migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità visive.

Il PEBA è un esempio concreto di come la Giunta stia lavorando per rendere Livorno una città accessibile e inclusiva, non solo migliorando l’accessibilità fisica ma promuovendo anche l’inclusione sociale e l’integrazione.

Questo passo avanti evidenzia l’impegno del nostro Partito e dell’Amministrazione Comunale verso l’inclusione sociale e la pianificazione urbanistica inclusiva. Il lavoro di formazione del PEBA è stato condotto in forma condivisa e di co-progettazione partecipata con il Garante delle Persone con Disabilità Valerio Vergili e l’Osservatorio della Disabilità, la Consulta delle Associazioni presieduta da Sandra Biasci, il Tavolo per disabilità e non autosufficienza coordinato da Fabrizio Torsi, anche presidente dell’Associazione Toscana Paraplegici di Livorno.

L’unico PEBA del Comune di Livorno, peraltro parziale, risale al 2010.

Il PEBA 2023 si aggiunge a Piano Strutturale, Piano Operativo, Piano del Verde e Piano della Mobilità Sostenibile, completando il quadro della programmazione urbanistica della città, confermando quanto questa Amministrazione abbia lavorato tanto nel presente con interventi puntuali e risolutivi delle questioni aperte sul territorio quanto in maniera prospettica lasciando alla città una prospettiva di sviluppo e crescita che sia armonica e sinergica della maggior parte dei suoi aspetti.

Accanto alla programmazione ci sono già i primi interventi approvati e finanziati. Sono previsti la ricostruzione e l’adeguamento dei percorsi pedonali per il collegamento delle scuole di quartiere alle fermate del servizio di trasporto pubblico, l’installazione di servoscale nel Palazzo Municipale e in alcune scuole, percorsi cittadini e miglioramento dell’accessibilità in punti specifici della nostra città, incremento dell’accessibilità al Palazzo dell’Anagrafe. Interventi rilevanti per quasi due milioni di euro.

Il prossimo passo sarà la costituzione di un Tavolo di Lavoro permanente per lo sviluppo e l’evoluzione del Peba in cui saranno coinvolti gli uffici comunali, con la possibilità di estendere la partecipazione anche ad Asa, Aamps, Casalp. Un impegno con il quale l’Amministrazione dimostra di farsi carico da subito anche della gestione.

In conclusione, l’approvazione del PEBA avrà un impatto positivo sulla città di Livorno, migliorando l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, promuovendo l’inclusione sociale e contribuendo a creare una città più sostenibile e resiliente.

Continueremo con coraggio e determinazione il nostro impegno per rendere Livorno un luogo migliore per tutti i suoi cittadini.

Simone Aprea, Segreteria UC PD Livorno Area Assetto del Territorio

