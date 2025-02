Cronaca

9 Febbraio 2025

Livorno 9 febbraio 2025 Apre a Villa Serena il “Centro per le famiglie”, un servizio di ascolto ed orientamento per chi ha figli adolescenti

Apre lunedì 10 febbraio a Villa Serena il “Centro per le Famiglie”, un nuovo servizio del Comune di Livorno teso a fornire sostegno, consigli e orientamenti ai genitori che avvertono la necessità di essere supportati nella relazione con i figli, in particolare adolescenti.

Si tratta del primo passo verso quello che, nel 2026, sarà il Centro Polifunzionale per le Famiglie, che sorgerà a Shangai negli ambienti dell’ex asilo Menotti (attualmente in ristrutturazione) e che affiancherà servizi di promozione del benessere familiare a un’ampia offerta di attività ludiche, educative e di socializzazione.

Il Centro per le Famiglie, che avvierà le sue attività all’interno degli spazi del Centro Affidi e Adozioni di Villa Serena in via di Montenero 176, nasce grazie a un finanziamento a valere sui Fondi Regionali Famiglia e si avvarrà della collaborazione del Ce.i.s Livorno ETS che metterà a disposizione del servizio un counselor professionista.

Il servizio sarà aperto al pubblico nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il giovedì con orario 15.00-18.00. Gli interessati potranno fissare un appuntamento con il Counselor contattando lo 0586-824062 oppure tramite mail centrofamiglie@comune.livorno. it.