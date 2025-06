Apre al pubblico la sedicesima edizione del Premio Combat

Torna il Premio Combat , il concorso internazionale d’arte contemporanea giunto alla sua sedicesima edizione , in programma dal 28 giugno al 12 luglio 2025 . L’evento è organizzato dall’ Associazione culturale Blob Art ETS , in collaborazione con il Comune di Livorno e la Regione Toscana , con il sostegno della Fondazione Livorno , della Casa Editrice Sillabe , e il supporto dei partner Opera Laboratori e Poliart , azienda leader nella produzione di polistirene espanso.

A tema libero e senza limiti di età, il Combat Prize continua a essere un punto di riferimento per i linguaggi più attuali, offrendo una mappatura aperta della ricerca artistica contemporanea , svincolata da logiche puramente commerciali e capace di dar voce a prospettive nuove e in trasformazione.

La premiazione finale si terrà il 12 luglio presso il Museo Fattori. Verrà assegnato il Premio Combat da 10.000 euro, insieme a premi in denaro per i vincitori delle cinque sezioni, e al Premio Speciale Gallerie, che prevede collaborazioni con importanti spazi espositivi per la stagione 2024/25. Ritorna anche il Premio della Giuria Popolare, che consentirà al pubblico di votare l’opera preferita.