Sabato 28 aprile alle ore 14 al Nuovo Teatro delle Commedie

Apre i battenti il FIPILI Horror Festival

Il programma completo della settima edizione

Livorno, 27 aprile 2018 – Dopo l’anteprima dedicata a Frankenstein e alla presentazione del libro “Frankenstein. Il mito tra scienza e immaginario” di Marco Ciardi e Pier Luigi Gaspa, la 7°edizione del FIPILI Horror Festival aprirà i battenti alle ore 14 di sabato 28 aprile con la prima selezione di cortometraggi in concorso per poi proseguire con un appuntamento cinefilo-bibliofilo come la presentazione del volume firmato Claudio Bartolini “Il cinema giallo-thriller italiano” alla presenza dell’autore e del direttore del festival pistoiese Presente Italiano, Michele Galardini.

Costruire un festival vuol dire anche creare delle sinergie, e grazie alla collaborazione del sopracitato festival, avremo l’onore di proiettare la video-intervista che Federico Frusciante ha realizzato a Pistoia, lo scorso autunno, a due mostri sacri del cinema di genere italiano degli anni ’70 e ’80: il regista Sergio Martino e l’attore Luc Merenda. Frusciante sarà anche protagonista di una “monografia live” dedicata al compianto Umberto Lenzi. Per ricordare uno dei più grandi artigiani del cinema di genere italiano e, soprattutto, un grande amico del FIPILI Horror Festival, Federico Frusciante sarà protagonista di un intervento critico su Umberto Lenzi, andando ad analizzare i film più importanti del regista di Massa Marittima con le classiche modalità delle monografie del suo canale Youtube. La giornata del 28 aprile sarà arricchita dalla proiezione di due lungometraggi, due cortometraggi fuori concorso e da un workshop letterario che continuerà nella giornata del 29 aprile. I lungometraggi proiettati saranno The Void – Il Vuoto (The Void, Jeremy Gillespie, Steven Kostanski, 2017), un horror che sa intrattenere lo spettatore tramite giuste citazioni dei grandi maestri del passato (si passano in rassegna accenni Carpenter, Yuzna, Gordon, Fulci e lo splatter più spinto) ma con il merito di evitare il trend dell’utilizzo degli anni ’80 in modo piacione e scanzonato; Insidious – L’ultima chiave (Insidious: The Last Key, Adam Robitel, 2018): sarà un proiezione in anteprima dell’edizione home video, in collaborazione con Universal Pictures Italia. Dal 9 maggio arriverà in Blu-ray e dvd Insidious – L’ultima chiave, quarto capitolo della saga horror avviata da James Wan e coprodotta da Oren Peli per la Blumhouse. Quest’edizione includerà tra gli extra un finale alternativo, che sarà mostrato in anteprima al FIPILI Horror Festival. Il workshop “Scrivere un racconto di fantascienza” sarà a cura di Lukha B. Kremo, scrittore premio Urania 2015 e vedrà alcuni ospiti come gli scrittori P.G. Daniels e Linda De Santis.

Domenica 29 aprile il festival si aprirà con l’omaggio mattutino a George A. Romero. Un evento alle 8 – che rimanda all’emblematico titolo tutto italiano di La città verrà distrutta all’alba – comprensivo di colazione, per celebrare il regista di “La notte dei morti viventi” e “Zombi”. I cortometraggi in concorso saranno proiettati per tutto il pomeriggio al Nuovo Teatro delle Commedie e alle 17 lasceranno il posto alla masterclass di Anna Pastore, editor italiana di Stephen King per Sperling & Kupfer: questo appuntamento, che ben rappresenta la commistione perfetta tra cinema e letteratura, propria del FIPILI, avrà come passaggi obbligati il rapporto “speciale” di Anna Pastore col maestro del brivido americano, il ruolo dell’editor nell’editoria contemporanea e una riflessione sul passaggio, spesso critico, dalla letteratura alla pellicola dei romanzi di King. Modera l’incontro l’esperto di cinema, serie TV e narrativa, Michele Innocenti. Dalle 18:00 si collegherà con il festival Valerio Evangelisti, lo scrittore italiano più rappresentativo del genere fantastico in Italia con cui, in faremo un bilancio sulla fantascienza tra futuro, passato e politica. A chiudere il pomeriggio a carattere librario, alle ore 19:30 la giornalista e critica cinematografica Ilaria Feole presenterà il volume “Michele Soavi. Cinema e televisione”, un volume capace di percorrere cronologicamente e integralmente la carriera del regista da “Deliria” (1987) a “Rocco Chinnici” (2018). Alla redazione del volume ha partecipato anche Claudio Bartolini che si è occupato di scrivere i micro-saggi sulle opere dal 2008 a oggi. I lungometraggi proiettati nella giornata del 29 aprile saranno Deliria di Michele Soavi, Dark Waters di Mariano Bainoalla presenza del regista e The Whispering Star di Sion Sono, in lingua originale con sottotitoli in italiano. I cortometraggi fuori concorso invece saranno il vincitore dell’ultima edizione del TOHorror Film Fest, Einstein-Rosen di Olga Osorio e Caruncula di Mariano Baino.

Programma

Sabato 28 aprile

Nuovo Teatro delle Commedie

14:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” – Categoria: Selezione Weird

18:30 Presentazione letteraria – “Il cinema giallo – thriller italiano” di Claudio Bartolini. Edizioni Gremese. Modera Michele Galardini.

19:30 Videointervista esclusiva di Federico Frusciante al regista Sergio Martino e l’attore Luc Merenda. In collaborazione con “Presente Italiano”.

21:00 “Omaggio a Umberto Lenzi” – Monografia live di Federico Frusciante.

21:45 “Martello dei sensi” Presentazione della mostra in collaborazione con Malleus Rock Art Lab.

22:00 “La grande occasione” di Giacomo Vitali e Francesco Biondi. Cortometraggio.

22:30 “The Void – il vuoto” di Jeremy Gillespie, Steven Kostanski. CANADA 2017. Introduce il film la giornalista Valentina D’Amico.

Sala Asili Notturni

15:00 “Scrivere un racconto di fantascienza” – Workshop di scrittura creativa Parte 1. A cura di Lukha B. Kremo “Premio Urania 2015”. Nel corso del workshop presentazione dei libri “Pulphagus®: Fango dei cieli”, vincitore del premio URANIA 2015 e “Freakshow” con l’autore P.G. Daniel. A cura di Kipple Officina Libraria.

18:00 “Tender is the flesh” di Marco Cacioppo. Cortometraggio.

18:30 “INSIDIOUS l’ultima chiave” di Adam Robitel. USA 2018. Versione con finale alternativo in collaborazione con Universal Pictures Italia.

Domenica 29 aprile

Nuovo Teatro delle Commedie

08:00 “La città verrà distrutta all’alba” – omaggio a George Romero. (Evento su prenotazione comprensiva di colazione)

10:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” – Categoria: selezione weird

17:00 Masterclass: “Il Re ed io” – incontro con Anna Pastore, editor italiana per Sperling & Kupfer di Stephen King. Modera Michele Innocenti

18:00 “Fantascienza Anno 2018” – Conversazione in collegamento diretto con lo scrittore Valerio Evangelisti.

18:30 Premiazione concorsi letterari FIPILI HORROR FESTIVAL 2018 “LA PAURA FA 90 RIGHE” e “LIVORNO HORROR STORY”

con la presenza dei giurati: Anna Pastore, Giorgio Bernard, Paolo Morelli e Gaetano Ventriglia.

19:30 Presentazione letteraria – “Michele Soavi: Cinema e televisione” a cura di Edizioni Bietti. Con l’autrice Ilaria Feole.

20:30 “Deliria” di Michele Soavi. ITA 1987.

22:00 “Caruncula” di Mariano Baino. Cortometraggio

22:30 “Dark Waters” di Mariano Baino. ITA 1993. Versione rimasterizzata in collaborazione con Shockproof. Introduce la proiezione il regista Mariano Baino.

Sala Asili Notturni

15:00 “Scrivere un racconto di fantascienza” Workshop di scrittura creativa Parte 2. A cura di Lukha B. Kremo “Premio Urania 2015”. Nel corso del workshop incontro con Linda De Santis, premio URANIA SHORT 2017. A cura di Kipple Officina Libraria.

19:00 “Einstein- Rosen” di Olga Osorio – Cortometraggio. Vincitore TOHorror Film Fest 2017.

19:30 “The Whispering Star” di Sion Sono. GIAPPONE 2015. V.O. con sottotitoli. Anteprima in collaborazione con Cecchi Gori Entertainment.

PREZZI:

L’ingresso agli eventi è consentito con tessera associativa FIPILI HORROR FESTIVAL 2018 al costo di 3 euro

Biglietti:

Giornaliero 7 euro ingresso valido per l’intera giornata in corso.

Abbonamento 22 euro abbonamento completo per tutti i 4 giorni del festival.

Workshop:

“Scrivere un racconto di fantascienza”: 2 lezioni 15 euro – 1 lezione 10 euro