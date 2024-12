Home

22 Dicembre 2024

Apre il City Cruise Terminal in via Cogorano, Porto 2000 cresce ancora e festeggia gli ottimi numeri del 2024 (Video)

Livorno, 22 dicembre 2024 Apre il City Cruise Terminal in via Cogorano, Porto 2000 cresce ancora e festeggia gli ottimi numeri del 2024

Si scrive un altro pezzo di storia nella crescita di Porto di Livorno 2000, con l’apertura del City Cruise Terminal, nel cuore della città, che ospiterà tutti i croceristi, una sorta di lounge per chi decide di rimanere a Livorno e attendere gli shuttle bus per rientrare sulla nave, che cambia radicalmente l’accoglienza in città, superando finalmente il modello passato per cui i passeggeri sbarcavano e attendevano all’aperto in mezzo alla piazza, priva di panchine e servizi.

Dal punto di vista dell’accoglienza dei viaggiatori, è una rivoluzione copernicana: il terminal infatti si estende su una superficie di 460 metri quadri, con più di 200 sedute e 88 armadietti, è dotato di riscaldamento ed aria condizionata per avere sempre una perfetta climatizzazione in ogni stagione e può accogliere le persone con mobilità ridotta con tutte le adeguate strutture.

In più, il Terminal è una vera porta d’accesso a Livorno, visto che al suo interno c’è anche un punto informativo, con la possibilità di consultare anche contenuti digitali e interattivi sulla città e sul territorio che ospita i croceristi.

Tutto questo è l’ultimo tassello di un 2024 che è stato ottimo per Porto 2000:

“Quest’anno – spiega il Presidente della società Matteo Savelli – sono transitati circa 855mila croceristi, mentre le navi sono state 359. Per le crociere possiamo tranquillamente affermare che si tratta di uno dei migliori anni per il nostro porto, soprattutto se parametriamo il numero dei passeggeri al numero delle navi”.

Storicamente solo due annate sono state migliori in merito al numero di passeggeri di quella attuale: nel 2012 sono transitati 1.037.849 passeggeri e 465 navi e nel 2011 982mila con 497 navi. E Savelli prevede un’ulteriore crescita: “ Non ci fermiamo e guardiamo con ottimismo al 2025, anno in cui sono previste 390 navi. Ma c’è il più: gli ottimi numeri di Porto 2000 non si fermano alle crociere e riguardano anche i traghetti, con un milione e 940mila passeggeri che nel 2024 hanno viaggiato da e per Sardegna, Corsica e Capraia ”.

Restano i ringraziamenti e i propositi per il futuro: “Un grazie particolare va alla Fondazione LEM che ci ha concesso di utilizzare all’interno del terminal i contenuti di Visit Livorno, il portale turistico di Livorno, così da valorizzare ancor di più la nostra splendida città. Da oggi forniremo ai passeggeri un servizio di alto livello e ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e tutti gli altri attori recepiscano il nostro impegno per la città”.

