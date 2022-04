Home

21 Aprile 2022

Apre in CNA lo Sportello Bonus Edilizi per cittadini e imprese

Non solo 110% ma anche pratiche per infissi, caldaie e fotovoltaico

Livorno 21 aprile 2022

A grande richiesta di cittadini ed imprese, CNA Livorno ha aperto un vero e proprio sportello per l’assistenza nella presentazione delle pratiche per tutti i bonus di ristrutturazione e riqualificazione sia in campo edile che energetico.

Chiamando lo 0586 267555 o scrivendo a segreteria@cnalivorno.it, sarà possibile prenotare una consulenza su tutti i tipi di pratiche in fatto di bonus, compresi visti e cessioni del credito.

“Negli ultimi mesi – spiega la coordinatrice di CNA Costruzioni e Impianti Ilaria Niccolini – c’è stata molta confusione sulla materia dei bonus e della relativa cessione dei crediti.

Alcune modifiche normative introdotte dal Governo hanno messo in fibrillazione sia i cittadini che le imprese e creato enormi difficoltà anche nel mondo bancario e delle intermediazioni finanziarie, rischiando un blocco totale di una misura che invece stava dando una notevole spinta al settore edili e impiantistico, nonché notevoli vantaggi ai cittadini.

Così CNA Livorno ha deciso di aprire un vero e proprio sportello di assistenza nella presentazione delle pratiche, così da fare chiarezza sulla molteplicità delle misure e delle casistiche in particolare con: controllo della correttezza della documentazione da produrre, cessione del credito e sconto in fattura, visti di conformità e anticipo dei crediti con finanziamenti bancari ed extrabancari per le imprese.

La materia è molto complessa ed è necessario muoversi con estrema precisione per non correre il rischio di perdere le preziose agevolazioni”.

Possono rivolgersi allo sportello, solo su appuntamento, sia i cittadini che gli amministratori di condominio che le imprese, anche non associate.

L’orario per chiedere appuntamento allo sportello è dal lunedì al giovedì 8.30-13/14.30-17 ed il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.00.

E’ altrimenti possibile scrivere per chiedere un appuntamento a segreteria@cnalivorno.it o sul sito www.cnalivorno.it.

