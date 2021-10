Home

30 Ottobre 2021

Apre in pieno centro a Livorno, (Via Grande), un Concept Store interamente dedicato alla Canapa

All’interno del punto vendita, dall’aspetto particolarmente curato, si trovano centinaia di prodotti di diverse categorie con l’unico comune denominatore che è appunto la Canapa. Alimenti biologici, Cosmetica Naturale, Infusi, Prodotti per il benessere quotidiano, accessori ed ovviamente una grande varietà di infiorescenze appositamente selezionate per garantire un eccellente rapporto tra qualità e prezzo.

Il tutto perfettamente legale.

Attraverso le parole della titolare, Maria una ragazza solare dal bel sorriso e dai lunghi capelli ricci, cerchiamo di capirne di più sulle tipologie dei prodotti in vendita e sui benefici della canapa in generale.

Perché la scelta di un punto vendita interamente dedicato alla canapa ? Non potrebbe rivelarsi un azzardo?

In realtà è stata una scelta ponderata, vengo da tre anni di esperienza con un altro punto vendita di canapa, completamente automatizzato, dove sono presenti dei distributori automatici, Joint24 in Via Marradi, e durante questo periodo, ascoltando i clienti, è emerso il desiderio di avere un negozio tradizionale per cercare di dare un supporto diretto in termini di informazione sui prodotti.

Che cosa intendi?

Esistono ancora troppi pregiudizi e contro informazione sulla canapa nonostante osserviamo il mondo intero rivedere le politiche che la riguardano. Basti pensare agli Stati uniti dove è stata presentata in senato una legge per la liberalizzazione della cannabis, oppure all’ONU che ne ha richiesta la depenalizzazione in quanto è scientificamente dimostrato che i i benefici sono di gran lunga superiori ai pochi aspetti negativi. Inoltre è notizia di pochi giorni fa che il Lussemburgo ha appena liberalizzato la coltivazione domestica per uso personale come per altro saremo chiamati noi stessi a votare durante il referendum di primavera.

In Italia abbiamo la brutta abitudine di politicizzare ogni cosa a discapito della verità e la canapa viene spesso utilizzata per fini propagandistici da entrambi le parti.

Fino agli anni ’50 l’Italia era il maggior produttore europeo di canapa, pianta da cui si ricavano centinaia di prodotti alimentari e non.

Poi è arrivato il proibizionismo.

Spiegaci allora quali sono i benefici di questa pianta che ogni giorno diventa più popolare.

L’uso medico della canapa, finalmente, sta venendo sdoganato e questo anche grazie ai benefici riconosciuti al CBD

Il CDB è un metabolita della Cannabis Sativa senza effetto psicotropo che ha effetti rilassanti, anticonvulsivanti, antidistonici, antiossidanti, antinfiammatori, favorisce il sonno ed è distensivo contro ansia e panico. Inoltre non è l’unico metabolita non psicotropo presente all’interno della pianta. Recenti studi hanno infatti isolato altri cannabinoidi positivi e non psicotropi quali il CBN ed il CBG.

E’ facile immaginare da dove arriva il nome del negozio quindi …

Esatto, CBD PLUS ITALIA è un marchio che ho creato e registrato con l’intenzione di dare un immagine nuova ai prodotti di questo settore dove gli stereotipi imperano. La speranza è che, anche grazie al logo , la gente che oggi guarda con diffidenza al settore possa avere il coraggio, quantomeno, di approfondire l’argomento.

Parlaci un po’ dei prodotti in vendita, che cosa possiamo trovare all’interno del negozio?

Dalla canapa si ottengono centinaia di prodotti differenti dai quali possiamo ottenere diversi benefici. Si può ricercare relax con gli infusi, gli oli o le infiorescenze ad alto contenuto di CBD. Si può anche beneficiare delle proprietà lenitive ed idratanti dell’olio di canapa presente nella cosmetica. Abbiamo un vasto assortimento di alimenti ricchi di omega 3 ed omega 6 ad alto contenuto proteico altamente digeribili e ricchi di fibre e non possono mancare gli accessori indispensabili e le borse altamente resistenti fatte interamente di canapa. Proprio perché vogliamo arrivare a più persone possibili abbiamo anche un piccolo reparto di integratori rigorosamente Bio ed una vasta scelta di alcolici come la birra artigianale ed i liquori a completare l’offerta.

Integrato nella vetrina vedo anche un distributore automatico H24

Esatto, provenendo dalla distribuzione automatica crediamo nelle fruibilità dei prodotti h24. Abbiamo voluto mantenere questo servizio nonostante il negozio tradizionale.

Quali sono i prodotti più venduti?

Sicuramente le infiorescenze, le tisane ed gli oli al CBD ma stiamo avendo ottimi riscontri anche sugli alimenti e la cosmetica.

Tutti i nostri prodotti alimentari sono prodotti in Italia da piccole aziende 100% Bio. Per quanto riguarda la cosmetica ci siamo affidati ad un’azienda con esperienza ventennale che è ricca di certificazioni Bio e Vegan per un futuro più sostenibile.

Quindi questo negozio a che target di clienti è rivolto?

Attualmente la fascia di età principale dei nostri clienti è dai 30 anni ai 50 anni

Il nostro obiettivo è quello di allargare questa fascia principalmente verso le persone più anziane che con l’avanzare dell’eta’ devono convivere con diversi acciacchi a cui la Cannabis può dare sollievo.

La Canapa viene definita il maiale vegetale in quanto ogni sua parte viene utilizzata:

Semi, Arbusti, Foglie e Fiori e grazie a questo i prodotti commercializzati sono molto vari ed ognuno può trovare qualcosa di suo interesse.

Infine una domanda scomoda … sei a favore della legalizzazione totale della Cannabis senza limiti di THC?

Io sono a favore della legge, in questo momento è considerata sostanza illegale e lo devo accettare, mantenendo però la speranza che qualcosa in futuro possa cambiare. Le politiche antidroga hanno fallito e tutto il mondo si sta interrogando se la legalizzazione della cannabis porterebbe benefici in termini medici e di contrasto al mercato illegale. Staremo a vedere.

Però non dobbiamo mai confondere la Cannabis light a basso contenuto di THC con la droga in quanto non ha nessun effetto psicotropo e non porta dipendenza, chi afferma il contrario mente sapendo di mentire.

Dichiarazione di NON responsabilita’ medica

Le informazioni fornite ed i riferimenti non sono da considerarsi per scopi didattici e non forniscono pareri legali o medici. CBD PLUS ITALIA non giustifica,non sostiene e non promuove l’uso lecito o illecito di qualsiasi droga.

Consultare un Dottore/Consulente medico prima di utilizzare qualsiasi prodotto o metodo menzionato, a cui si fa riferimento in questo articolo.

