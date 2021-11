Home

Apre la mostra “DANTE ALIGHIERI sta come torre ferma”

12 Novembre 2021

Livorno, 12 novembre 2021

Una “Divina Commedia” con postille scritte a mano da Ugo Foscolo, la copia insanguinata del poema dantesco che aveva addosso il letterato e patriota della Prima Guerra Mondiale Giosuè Borsi quanto venne ucciso.

E poi tante altre perle per appassionati dell’Alighieri e in generale per bibliofili, pescate nel ricchissimo e prestigioso patrimonio librario della Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” del Comune di Livorno.

Si inaugura oggi, venerdì 12 novembre, ore 17.00 alla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” la mostra “Dante Alighieri – sta come torre ferma” promossa dal Comune di Livorno e dalla Coop.Itinera con il contributo della Regione Toscana a seguito del Bando regionale “Celebrazione 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”.

Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante, la città di Livorno rende omaggio al Sommo poeta con una mostra che, attraverso un percorso biografico e poetico, espone le edizioni più antiche e significative dell’opera dantesca conservate presso la biblioteca “F.D. Guerrazzi”. Il poeta fiorentino, padre della nostra letteratura, è ancora in grado di suscitare emozioni per la sua rappresentazione sempre attuale del mondo: con la sua capacità unica di rappresentare debolezze e contraddizioni umane, la sua inventiva linguistica e narrativa che non smette di sorprenderci, è la nostra torre ferma.

La mostra, a cura di Elisa Squicciarini, sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali che si terranno fino al 12 febbraio 2022 presso la Biblioteca di Villa Fabbricotti, la Biblioteca di Villa Maria, la Biblioteca dei ragazzi e la Biblioteca Stenone.

“Giusto e doveroso celebrare Dante Alighieri – ha detto in conferenza stampa l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – scegliendo di valorizzare il patrimonio culturale pubblico di questa città che una vulgata ha fatto passare per modesta, mentre non è assolutamente così. Metto in relazione questa iniziativa con la mostra “Magazzini Generali” al Museo della Città, che nasce con la stessa impostazione di far conoscere i tesori culturali nascosti delle collezioni civiche”.

“Coprotagonisti di questa mostra, insieme al sommo poeta del quale si offre l’occasione di rispolverare la vita e le opere, sono i libri, esemplari preziosi e rari, le bibliotecarie hanno saputo selezionare le edizioni più prestigiose della biblioteca civica. Lasciamo che Dante

parli attraverso i libri”.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE COLLATERALI

Biblioteca Villa Fabbricotti

12 novembre ore 17.00: INAUGURAZIONE MOSTRA – DANTE ALIGHIERI “Sta come torre ferma”

A cura di Elisa Squicciarini.

Voce narrante: Andrea Brenna

Accompagnamento musicale: Elisa Bambini

20 novembre ore 10.00 : THE POLONSKY FOUNDATION DANTE PROJECT

Presentazione del video: “L’inferno più bello – Dante illustrated by Botticelli”. L’edizione del 1481 de la Commedia dantesca conteneva illustrazioni incise su disegni di Sandro Botticelli. Non più di 19 illustrazioni sono stampate direttamente sulla pagina in nessuna delle copie sopravvissute, e in molte delle 156 copie note per esistere in tutto il mondo, il numero di illustrazioni è di gran lunga inferiore, alcune appaiono fuori posto o capovolte o integrate da successive immagini. Ogni copia ha sviluppato una storia e una provenienza uniche poiché i libri si sono diffusi in tutta Europa e oltre nei 540 anni dalla loro prima stampa Un’occasione unica per sfogliare, seppure virtualmente, le pagine di un gran numero di copie di un’edizione che ha segnato la storia del libro e della cultura.

21 novembre ore 16.00: LETTURE AD ALTA VOCE

L’attore Jacopo Vettori interpreta i brani tratti dai canti V, XXVI, XXXIII dell’Inferno e la versione integrale del canto XXXIII del Paradiso, la durata complessiva sarà di circa trenta minuti.

5 dicembre ore 16.00: VISITA GUIDATA A CURA DI ELISA SQUICCIARINI

Apertura domenicale con visita guidata dove sarà garantito il servizio di interpretariato di LIS, lingua dei segni italiana, grazie allo Sportello ABC Associazione Comunico e Comune di Livorno.

9 dicembre ore 16.00: I MISTERI DELLA DIVINA COMMEDIA

Incontro con l’autore Alberto Casadei, modera Elisa Squicciarini.

9 Gennaio ore 16.00: VISITA GUIDATA A CURA DI ELISA SQUICCIARINI

Apertura domenicale con visita guidata dove sarà garantito il servizio di interpretariato di LIS, lingua dei segni italiana, grazie allo Sportello ABC Associazione Comunico e Comune di Livorno.

23 gennaio ore 16.00: INTERVENTO MUSICALE

con Valentina Benifei, Alessio Masoni.

6 febbraio ore 16.00: DIVERSE VOCI FANNO DOLCI NOTE

intervento musicale degli EnXemble.

Biblioteca Villa Maria

16 novembre e 14 dicembre 2021

18 gennaio e 8 febbraio 2022

ore 17.00 – I MARTEDÌ DI DANTE

L’inferno nel cinema, proiezioni a tema.

16 novembre: L’inferno, di Francesco Bertolini.

14 dicembre: Dante’s Inferno, di Henry Otto.

18 gennaio: La Nave di Satana, versione originale in inglese con sottotitoli in italiano di Harry Lachman.

8 febbraio: La casa di Jack, 2018 di Lars Von Trier.

Biblioteca dei Ragazzi

4 e 11 dicembre 2021

15 e 22 gennaio 2022

12 febbraio 2022 ore 10.00 – 12.00: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI DANTE

Proiezioni a tema con laboratorio. Chi era Dante e perché Dante e Coco sono in stati messi in relazione tra di loro.

Sabato 4 dicembre: IN VIAGGIO CON DANTE

Sabato 11 dicembre: IO COME DANTE

Sabato 15 gennaio: IN VIAGGIO CON DANTE

Sabato 22 gennaio: IO COME DANTE

Sabato 12 febbraio: LA MIA DIVINA COMMEDIA

Età 6-10

Biblioteca Stenone

29 novembre e 1 dicembre 2021

10,12,17,19 gennaio 2022

7, 9 febbraio 2022 ore 16.30 – 18.30 DANTE ANIMATO

Proiezione a tema con laboratorio

Età 11-13

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 Green Pass (in formato digitale o cartaceo) unitamente a un documento di identità in corso di validità.

L’ingresso alla mostra e agli eventi è libero e gratuito fino esaurimento dei posti.

Per informazioni:

Villa Fabbricotti: 0586 824511

Biblioteca dei Ragazzi: 0586 824524/523

Villa Maria – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo: 0586 219265

Biblioteca Stenone : 0586/440524

