Home

Cronaca

Apre lo sportello e colpisce anziana in bici, settantenne in ospedale

Cronaca

25 Maggio 2023

Apre lo sportello e colpisce anziana in bici, settantenne in ospedale

Livorno 25 maggio 2023 – Apre lo sportello e colpisce anziana in bici, settantenne in ospedale

Questa mattina poco prima delle 11.30 sul viale della Libertà, poco dopo l’ingresso della villa Fabbricotti (per chi viene dal centro in direzione Ardenza) è avvenuto un sinistro stradale.

Dalle testimonianze raccolte sul posto sembra che la donna stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando improvvisamente è stato aperto uno sportelo di un’auto. La donna in bici non ha avuto scampo, ha urtato lo sportello ed è finita a terra sull’asfalto.

Nella caduta la donna ha battuto la testa riportando anche un taglio. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Livorno e dell’SVS. La ciclista settantenne è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul posto la municipale che ha effettuato i rilievi del sinistro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin