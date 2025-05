Home

9 Maggio 2025

Apre Piano 0: spazio di lettura e ascolto firmato Olivier Vadrot nei Magazzini Generali

Sabato 10 maggio 2025, la Fondazione Magazzini Generali 48° 50° apre un nuovo spazio conviviale situato al Piano 0 del Magazzino 5.

Al suo interno si trova The Art Book Shop Project di Kunstverein Milano che viene ospitato a tempo indeterminato negli spazi dei Magazzini Generali di Livorno.

La libreria, progettata dall’architetto e designer francese Olivier Vadrot, è stata ampliata con nuove integrazioni site-specific realizzate da Elodie Chabert e Zélie Canouet, che includono un’area d’ascolto, un bar e altri elementi multifunzionali.

Per l’inaugurazione del Reading and Listening Bar, Katia Angelova e Andrea Wiarda, direttrici di Kunstverein Milano, presentano la linea editoriale di Kunstverein Publishing e “Books and Cocktails”, un evento in cui una selezione di libri verrà reinterpretata in forma di drink: ricette nate da suggestioni poetiche proposte dagli stessi artisti e autori dei volumi.

Si troveranno quindi i cocktail firmati da Riccardo Arena, Luigi Coppola, Greyzones, Deniz Gül, Claudia Losi, Daniele Maffeis.

La serata sarà accompagnata da una selezione di vinili dalla collezione di Shasha Rosi.