Home

Cronaca

Aprono la cassaforte e rubano gioielli per 10mila euro in via Mondolfi

Cronaca

5 Settembre 2021

Aprono la cassaforte e rubano gioielli per 10mila euro in via Mondolfi

Livorno 5 settembre 2021

Nella notte tra il 4 e il settembre approfittando dell’assenza dei proprietari, dei ladri hanno rubato gioielli per 10mila euro

I malviventi sono entrati in un appartamento in via Mondolfi aprendo una porta finestra.

Una volta all’interno dell’appartamento i ladri hanno sono riusciti a trovare ed aprire la cassaforte nella camera da letto per poi fuggire con il contenuto

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin