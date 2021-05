Home

Archivi comunali, implementate banche dati, velocizzate le ricerche

14 Maggio 2021

Livorno, 14 maggio 2021

Presentata in questi giorni alla Regione Toscana la relazione finale relativa al progetto A.Li ; “Lavori di Pubblica Utilità per il Riordino Straordinario degli Archivi del Comune di Livorno”.

Il progetto, che si è concluso alla fine del 2020, è stato finanziato dalla Regione per circa 63mila euro e dal Comune per poco più di 90mila euro.

L’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini dichiara:

“Le attività svolte grazie al Progetto A.Li. hanno permesso in tutti i settori coinvolti il raggiungimento del fondamentale risultato della creazione, riordino ed aggiornamento o implementazione di banche dati consultabili in maniera unitaria, razionale e completa e quindi un miglioramento, anche in termini di tempi di risposta all’utenza, del funzionamento degli uffici dell’Amministrazione, consentendo di velocizzare le ricerche e gli eventuali controlli.

Tutto ciò si è tradotto in un potenziamento del servizio reso ai cittadini, in quanto la razionalizzazione delle banche dati ha permesso maggiore fluidità della comunicazione tra il Comune e i cittadini.

Da segnalare che le attività svolte nel secondo semestre del 2020 hanno consentito agli uffici di smaltire l’arretrato accumulato a causa dell’emergenza Covid.

Occorre, inoltre sottolineare – conclude Simoncini – l’importanza che il progetto ha avuto nel dare una risposta occupazionale a 20 lavoratrici, permettendo loro di maturare un’esperienza professionale qualificante”.

Per la realizzazione del progetto sono state effettuate 20 assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (per sei mesi) con profilo professionale amministrativo; le lavoratrici hanno prestato la loro attività presso quattro diversi settori dell’Amministrazione comunale; nello specifico si è trattato di:

Settore Politiche Sociale e Abitative – Ufficio Marginalità e Famiglia

Settore Ambiente e Mobilità

Settore Organizzazione Personale e Controllo

Settore Edilizia Privata e Suap

