29 Maggio 2024

Firenze 29 maggio 2024 – Archiviazione inchiesta Tpl, trasparenza e competenza uffici Regione

Ci sono voluti quattro anni per dimostrare la correttezza dell’operato della Regione nella gestione della gara per il lotto unico del TPL regionale. Una volta per tutte, l’archiviazione dell’inchiesta da parte del Tribunale di Firenze fa cadere ogni accusa mossa contro l’ex presidente della Regione e l’ex assessore alle infrastrutture e trasporti.

Lo sottolinea l’attuale assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione all’indomani dell’archiviazione dell’inchiesta sulla gara per il trasporto pubblico locale aggiudicata ad Autolinee toscane.

Per l’assessore ciò che dunque resta dunque è l’ennesima prova della trasparenza nonché della competenza e del profondo senso di responsabilità che distinguono l’intera struttura regionale, chiamata allora a farsi carico di un’operazione inedita ed estremamente complessa.