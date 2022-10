Home

Arci Livorno presenta CROSS, un progetto europeo per Shanghai

29 Ottobre 2022

Livorno 29 ottobre 2022 – Arci Livorno presenta CROSS, un progetto europeo per Shanghai

Presso il centro civico in via Fratelli Bandiera 23, alla presenza della Vice Sindaca del Comune di Livorno Libera Camici; dell’assesore del Comune di Livorno Andrea Raspanti e delle associazioni del territorio; Arci Livorno e Linc scs Onlus hanno presentato il progetto “CROSS – Citizenship and Recovery of Opportunities for Suburban Space” nell’ambito del programma Erasmus che vede Livorno come capofila di 5 paesi europei impegnati nella costruzione di percorsi di cittadinanza attiva per giovani fino ai 27 anni.

Cross è un progetto europeo finanziato dall’Agenzia Giovani e coinvolgerà per due anni ragazzi e ragazze di Livorno in un percorso di ricerca e formazione sui temi della rigenerazione urbana.

Un momento per i giovani della nostra città per incontrare esperienze provenienti da Portogallo, Germania, Spagna e Romania, e con i loro coetanei europei proporre idee alla città e costruire iniziative.

La scelta di Shanghai non è casuale.

Da anni Arci Livorno e Linc scs onlus costruiscono un lavoro di comunità con il quartiere ed il progetto Cross sarà un’ulteriore occasione per costruire percorsi comuni con l’amministrazione e con le associazioni con cui dal 2020 sono impegnate nella gestione del Centro Civico di Shanghai.

Dopo la prima fase di ricerca effettuata da un nucleo di 5 ragazzi e ragazze il progetto proseguirà con un’analisi del contesto e dei laboratori di formazione in cui verranno coinvolti almeno 25 giovani.

In collaborazione con l’amministrazione comunale verranno quindi individuati degli spazi su cui centrare i progetti di riqualificazione urbana per far partire così un vero e proprio Cantiere delle Idee per Shanghai.

In attesa di ospitare i partner europei in visita a Livorno, la prossima tappa del progetto sarà Granada per un meeting internazionale in cui verranno presentati i risultati della ricerca effettuata nei 5 paesi!

