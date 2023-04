Home

13 Aprile 2023

Livorno 13 aprile 2023 – Arcigay, due iniziative a tematica LGBTQIA+ nel weekend

Ecco gli eventi organizzati a Livorno dall’Arcigay a tematica LGBTQIA+ che si svolgeranno nel prossimo weekend del 15-16 aprile

Sabato 15 aprile torna la rassegna letteraria a tema LGBTQIA+: “Cittadinə queer. Libri e parole” a cura dell’associazione L.E.D LIBERA’ E DIRITTI ARCIGAY LIVORNO.

Il quarto appuntamento di questa iniziativa si terrà presso la Biblioteca Bottini dell’Olio a Livorno, dalle ore 17:30. Vedrà come protagonista l’autore e giornalista Francesco Lepore con il suo libro; “Il delitto di Giarre. 1980: un «caso insoluto» e le battaglie del movimento LGBT+ in Italia”.

Attraverso l’attenta ricostruzione del delitto che vide coinvolti Giorgio Agatino Giammona e del quindicenne Antonio Galatola, Francesco Lepore racconta quattro decenni di battaglie e rivendicazioni del movimento LGBT+ italiano.

L’evento, che rientra tra le iniziative di LGBT+ HISTORY MONTH ITALIA, è patrocinato dal Comune di Livorno ed è in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Livorno.

Per tutta l’iniziativa sarà presente un interprete LIS grazie allo Sportello ABC, un servizio comunale di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana LIS.

Domenica 16 aprile riparte il progetto Queer Quest: Play Might, Live Free! presso Circolo ARCI P. Carli in via di Salviano, 546 dalle ore 15:30.

Uno spazio sicuro, inclusivo ed intersezionale per chi ama i giochi da tavolo a tematica queer! L’evento ha come obiettivo quello di offrire uno spazio di aggregazione e si svolgerà in collaborazione con il gruppo Arcigaymerz Firenze dell’associazione Arcigay Firenze Altre Sponde.

