ArciGay e Agedo, a Livorno il Coming Out Day

9 Ottobre 2021

ArciGay e Agedo, a Livorno il Coming Out Day

Livorno 9 ottobre 2021

L’11 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dedicata al Coming Out, un’occasione per promuovere l’importanza del coming out (quando e se si è pronti) e celebrare l’identità di tutte le persone LGBTQIA+.

ArciGay in occasione di questa ricorrenza domenica 10 ottobre in Piazza Cavour, dalle 15 alle 20, insieme ad #AGEDOToscanaLivorno saranno presenti stand informativi e con una biblioteca vivente in cui i libri presentati saranno persone in carne ed ossa che si metteranno a disposizione per raccontare storie ed esperienze

