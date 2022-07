Home

Cronaca

30 Luglio 2022

Livorno 30 luglio 2022 – Ardenza: censurati con permesso di soggiorno denunciati per ricettazione da due poliziotti fuori servizio

Nella notte, verso le ore 04. 30 due agenti delle volanti, liberi dal servizio, mentre si trovavano presso la paninoteca “ da Ale” in via largo Bartoli (Ardenza);notavano due soggetti a bordo di motociclo ed insospettiti dal loro comportamento, provvedevano ad effettuare un controllo

A seguito del controllo, il mezzo su cui erano i due uomini, risultava rubato. Gli agenti denunciavano in in stato di libertà. i due soggetti tunisini, censurati ed in possesso di titolo di soggiorno, per essersi resi responsabili del reato di ricettazione in concorso

