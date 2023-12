Home

7 Dicembre 2023

Livorno 7 dicembre 2023 – Ardenza, due multe a impresa edile per irregolarità e ancoraggio del ponteggio

A seguito di un controllo in un cantiere operativo nel quartiere Ardenza di Livorno, i carabinieri del NIL e della locale Stazione di Ardenza hanno elevato due ammende, per un ammontare complessivo di euro 1. 436, al titolare di un’impresa edile per delle irregolarità nell’impalcatura potenzialmente molto rischiosi per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in particolare per il distacco eccessivo dalla parete delle tavole del piano di calpestio (superiore ai 20 centimetri previsti per legge) e per non aver efficacemente ancorato il ponteggio alla costruzione con rischio ribaltamento.

