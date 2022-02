Home

Cronaca

Ardenza, due pedoni investiti da uno scooter

9 Febbraio 2022

Livorno 9 febbraio 2022

Intorno alle ore 08.00 di questa mattina si è verificato un incidente stradale in via dell’Ardenza in prossimità della caserma Vannicci

Uno scooter ha investito due pedoni. Un pedone fortunatamente è rimasto illeso, l’altro ha riportato una ferita alla testa

nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dello scooter che ha riportato una ferita al volto

Sul posto sono intervenute la Misericordia di Antignano con infermiere a bordo e la Pubblica Assistenza di Livorno con l’ambulanza ordinaria.

Una volta stabilizzati i due pazienti sono stati portati al Pronto Soccorso in codice giallo.

