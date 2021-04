Home

Cronaca

Ardenza, festa in casa in Zona Rossa, sanzionati dai carabinieri

Cronaca

1 Aprile 2021

Ardenza, festa in casa in Zona Rossa, sanzionati dai carabinieri

Livorno 1 aprile 2021

Organizzata una festa in casa in zona “ROSSA”: sanzionati.

Nella serata di martedì 30 marzo, intorno alle ore 21 circa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti nel quartiere di Ardenza, zona mare, a seguito di una segnalazione relativa alla possibile presenza di una festa in un’abitazione privata.

I militari giunti sul posto constatavano la presenza di numerosi partecipanti.

Viste le circostanze, valutavano di procedere alla contestazione e verbalizzazione della violazione della normativa in materia di prevenzione alla diffusione da COVID-19, in un momento successivo, come peraltro consentito dalla normativa stessa.

Sanzionati i titolari dell’abitazione e il presunto organizzatore della festa, che sembrerebbe essere stata posta in essere per una laurea.

La contestazione è stata effettuata in relazione all’articolo 11 comma 4 del DPCM del 2 marzo 2021.

Le sanzioni per tutti i trasgressori ammonteranno a una cifra compresa tra i 400 e i 1000 euro ciascuno.

