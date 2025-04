Home

Ardenza: impresa edile omette POS, multe e denunce a imprenditore e committente

28 Aprile 2025

Livorno 28 aprile 2025

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno (NIL), comparto di specialità dell’Arma, al termine di attività ispettive condotte in alcuni cantieri edili di Livorno e provincia, hanno riscontrato irregolarità nella normativa di settore, procedendo alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno sia dell’imprenditore che del committente dei lavori.

In particolare, nel corso di un ultimo controllo, eseguito con i Carabinieri della Stazione di Ardenza, sono state accertate criticità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori presso un cantiere operativo in zona Ardenza ove è stato riscontrato che l’esercente dell’impresa non avrebbe provveduto all’obbligo di legge di predisporre la redazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza), ossia il documento obbligatorio che descrive la misure preventive e protettive da attuare all’interno dei cantieri. Non solo, ma lo stesso non avrebbe nemmeno rispettato l’obbligo di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

In tale contesto è stata deferita alla Procura della Repubblica di Livorno anche la committente dei lavori, poiché non avrebbe rispettato l’obbligo di nominare un coordinatore dei lavori, ossia la figura professionale adibita a gestire le risorse coinvolte nella realizzazione del progetto.

Per tali gravi inadempienze, i militari del comparto di specialità dell’Arma hanno adottato un provvedimento di immediata sospensione dell’attività imprenditoriale ed hanno elevato ammende per complessivi oltre 6 mila euro e sanzioni amministrative per 2.500 euro.

I controlli continuano in tutto il territorio della provincia di Livorno.