5 Gennaio 2026

Ardenza: la Befana arriva dal mare al moletto

Livorno 5 gennaio 2026

Al porticciolo di Ardenza, la Befana mantiene viva la tradizione marinara e arriva direttamente dal mare. Martedì, con ritrovo alle ore 15:30, il moletto si trasforma in un luogo di festa grazie all’iniziativa promossa dal Circolo Arci Pizzi, insieme ad Appartenza Labronica e Ardenza Insieme, con il supporto del circolo.

Tra barche, profumo di salsedine e voglia di stare insieme, la “nonnina” porterà calze, dolci e giochi ai bambini, accompagnati da cioccolata calda e vin brulè per grandi e piccoli.

«La nostra Befana arriverà dal mare donando calze e giochi ai bambini che verranno», spiegano dal Circolo Arci Pizzi. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, l’albero di Natale realizzato con addobbi di mare, illuminato e simbolo di una tradizione che continua.